Mit Köpfchen zum Landessieg

RAINBACH. Feuerwehr-Fest der Superlative mit rund 20.000 Feuerwehrmitgliedern in Rainbach/Mühlkreis. St. Martin, Hinterschiffl, Julbach, Waldneukirchen und Bad Mühllacken holten die Landessiege.

Das Jubeln haben die Mannen aus St. Martin eindeutig schon öfter „geübt“. Sie holten in Bronze Platz 1 (28,41 Sek.) Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaummayr

Die Mühlviertler Feuerwehr-Gruppen nutzten den Heimvorteil in Rainbach gnadenlos aus. Drei von vier Landessiegen beim oberösterreichischen Landesfeuerwehrbewerb gingen in die Gemeinde Julbach. Die Julbacher Damen schafften das dritte Jahr in Folge einen Doppelsieg in Bronze und Silber. Die Burschen aus Hinterschiffl gewannen in Silber und wurden trotz besserer Löschangriffszeit in Bronze hinter St. Martin Zweite. Im Staffellauf schafften es die Weltmeister aus dem Vorjahr, die Schiffler knapp abzuhängen. Sieger waren aber alle der fast 20.000 Feuerwehrmänner und Frauen, die am Bewerb teilnahmen, ging es für viele schließlich um die Feuerwehr-Leistungsabzeichen (FLA) in Bronze und Silber. „Wir sind momentan mental sehr stark“, sagt Hinterschiffls Erfolgstrainer Bernhard Eder, der noch vor der Saison innerhalb der Mannschaft gehörig umgestellt hatte: „Wir haben in der Saugleitung fünf Positionen verändert“, erzählt er. Großes Ziel sei die Qualifikation für den Bundesbewerb 2020 in St. Pölten. Dorthin wollen auch die Julbacher Damen: „Wir haben uns im vergangenen Oktober vorgenommen, konstante Zeiten von 37 in Bronze und 45 in Silber zu laufen und am Bewerb nicht mehr zu wollen, als wir können“, erklärt der Julbacher Damentrainer Alois Schneeberger. Der siebte Landessieg, der dritte Doppelsieg in Folge, spornt natürlich an. „Wir trainieren auch viel auf der mentalen Ebene. In dieser Liga spielt sich schon so viel im Kopf ab“, sagt er und hofft auf eine Fahrgemeinschaft mit den Schiffler Burschen zum Bundesbewerb 2020.

Sportliches Großereignis

Übrigens sind die Landesbewerbe der Feuerwehren die zweitgrößte Sportveranstaltung des Landes überhaupt. Damit diese auch in einer 3000-Seelen-Gemeinde wie Rainbach abgewickelt werden konnte, haben alle sieben Feuerwehren des Pflichtbereichs zusammegeholfen.

56. Landesfeuerwehrbewerb, 43. Landesjugendfeuerwehrbewerb

Das waren die Sieger des 56. Landes-Feuerwehrleistungsbewerbes und des 43. Jugendleistungsbewerbes.

FLA Bronze: St. Martin 1 (28,41 Sekunden Löschangriffszeit, 52,22 Sekunden Staffellaufzeit), Hinterschiffl 1 (28,35/53,68) Prent-Elmberg (28,65/54,33)

FLA Silber: Hinterschiffl 1 (32,36/53,7), Tragwein (33,63/52,55), Rutzenmoos (33,56/53,43)

FLA Bronze Damen: Julbach (35/62,34, Unterstetten 2 (39,72/64,58), Königschlag 2 (39,62/69,68)

FLA Silber Damen: Julbach (41,15/63,45, Unterstetten 2 (42,40 und 5 Fehlerpunkte/64,64), Königschlag 2 (51,70 und 10 Fehlerpunkte/70,73)

Jugend Bronze: Waldneukirchen (42,54/67,74), Hinterberg (42,81/70,76), Bad Mühllacken (46,06/67,79)

Jugend Silber: Bad Mühllacken (47,57/68,01), Guggenberg (49,34/71,07), Feldkirchen/D. (47,26/71,52).

Mädchen Bronze: Allerheiligen-Lebing und Mädchen Silber: Mitteregg-Haagen/Sand

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema