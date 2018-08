Mit EU-Haftbefehl gesuchter Rumäne in Suben festgenommen

SUBEN. Einen 24-jährigen Rumänen, der in seiner Heimat wegen Diebstählen verurteilt worden ist, hat die Polizei am Grenzübergang Suben (Bezirk Schärding) festgenommen.

Bild: vowe (Symbolbild)

Der 24-Jährige fuhr in einem Kleintransporter mit und wollte gerade nach Deutschland ausreisen. Eine Überprüfung ergab, dass ein Europäischer Haftbefehl gegen ihn ausgestellt war. Der Mann war in seiner Heimat wegen Diebstählen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Ried gebracht.

