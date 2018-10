Missen-Eklat: Jetzt hat Daniela Zivkov ihre Krone wieder

Bei dieser Angelegenheit hier, da geht es doch nicht nur um den Miss-Titel.

Da kann eine Frau ihrem Ex- so richtig in aller Öffentlichkeit eines auswischen. Was wollt ihr denn mehr. Die Männer kapieren das nicht und verlangen, dass mit diesem Misstheater endlich Schluss wird.



Ihr habt keine Ahnung, wie Frauen ticken, wenn sie ihrem Ex- den Hintern in der Öffentlichkeit versohlen können. Das ist dann so eine edle journalistische Aufbereitung, in welcher sein eigener Grant und dessen Schmutzwäsche gewaschen und am mit vollem Genuss am Strick aufgehängt werden kann.