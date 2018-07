Mirjam Hangler: Die Beste im schwindelerregenden Job

18-jährige Linzerin gewann Landeslehrlingswettbewerb der Rauchfangkehrer.

Mirjam Hangler Bild: (Privat)

Wenn Mirjam Hangler in ihrer Arbeitskleidung auf der Landstraße unterwegs ist, kommt es öfter vor, dass Passanten sie berühren wollen. "Einige haben mich auch schon umarmt, weil das Glück bringen soll", erzählt die Rauchfangkehrerin und lacht. Viele sind auch überrascht, dass eine junge Frau den Beruf ausübt.

Dass der Job längst keine Männerdomäne mehr ist, bewies die 18-Jährige beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb, bei dem sie die männliche Konkurrenz hinter sich ließ und gewann. Hangler holt sich ihr berufliches Rüstzeug im Unternehmen von Rauchfangkehrermeister Gerhard Hofer in Linz. Dort ist sie übrigens nicht die einzige, sondern eine von vier "schwarzen Frauen".

In den Job ist sie eher zufällig hineingestolpert. "Als wir in der Schule ein Praktikum machen mussten, entschied ich mich für eines bei einem Rauchfangkehrer. Eigentlich wollte ich nur wissen, was die außer Kehren eigentlich so machen", sagt Hangler. An ihrem Job schätzt sie nun vor allem die Vielfältigkeit und den täglichen Kundenkontakt. "Wir machen Abgasmessungen, überprüfen Gasthermen, um zu verhindern, dass giftiges Kohlenmonoxid austritt, ich muss mich mit den Gesetzen auskennen und Mängel erkennen."

Angst, sich schmutzig zu machen, darf man in diesem Job nicht haben und schwindelfrei sollte man sein. "Es wird aber immer seltener, dass wir auf Dächern herumklettern müssen, zumindest Trittflächen gibt es großteils, und wir werden auch nicht mehr so dreckig wie früher", betont die Linzerin.

Führerschein als Belohnung

Von ihrem Chef hat sie als Belohnung für den Landessieg den Führerschein bezahlt bekommen. Im Oktober strebt die junge Dame eine gute Platzierung beim Bundeslehrlingswettbewerb an.

Freizeit ist für Mirjam Hangler momentan sehr rar, denn sie büffelt für die "Lehre mit Matura" und ist gerade in eine neue Wohnung übersiedelt. Wenn doch Zeit bleibt, dann fährt sie mit ihrem Einrad durch Linz.

