Migranten als blinde Passagiere in Lkw

SUBEN. Sieben illegale Einwanderer, die versteckt in einem Sattelschlepper einreisten, wurden am Donnerstag in Suben (Bezirk Schärding) aufgegriffen.

Ein weiterer ist flüchtig. Die acht Männer, die aus Bangladesch und Afghanistan stammen, reisten als "blinde Passagiere" in zwei Lkw-Anhängern. Die türkischen Fernfahrer führten einen Transport von der Türkei nach Deutschland durch. Vermutlich während sie an der Grenze von Serbien zu Kroatien in ihrem Führerhaus schliefen, dürften

Helfer den Männern den Einstieg in die Laderäume ermöglicht haben, indem sie bei einem Fahrzeug die Zollschnur manipulierten und beim zweiten die Plane aufschnitten.

Als die Lenker am Donnerstag bei der Zollstelle Suben parkten, bemerkte einer der beiden, dass Personen aus dem Auflieger seines Lkw kletterten und verständigte die Polizei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema