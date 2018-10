Messerstecherei in Linz: Drei Männer verletzt

LINZ. Zu einer Messerstecherei kam es am Freitag Abend im Linzer Spallerhof. Dabei wurden laut Samariterbund drei Männer verletzt. Die polizeilichen Einvernahmen laufen.

Polizei und Samariterbund waren im Einsatz. Bild: vowe

Zu dem Vorfall kam es am Freitag gegen 18 Uhr in einer Wohnung im Linzer Stadtteil Spallerhof. Das bestätigt Petra Datscher von der Pressestelle der Landespolizeidirektion: „Drei Personen, vermutlich Österreicher, sind in der Wohnung aneinander geraten. Sie haben sich mit Messern verletzt. Derzeit laufen die Befragungen.“

Laut Samariterbund wurde ein Mann schwer, zwei weitere Männer leicht verletzt. Sie wurden in das Linzer Unfallkrankenhaus und in die Kepler-Uni-Klinik gebracht.

Details zum Hergang des Streites gibt es noch nicht. Der Samariterbund war mit vier Autos im Einsatz.

Kommentare anzeigen »





Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema