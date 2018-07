Meldungen aus den Regionen

VORCHDORF. Acht Kilometer weit war eine 27-jährige Geisterfahrerin gestern auf der A1 bei Vorchdorf in die falsche Richtung unterwegs. Sie wurde gestoppt. Die Polizei nahm ihr den Führerschein ab.

WENG IM INNKREIS. Mit einem Mähdrescher kollidierte am Donnerstagabend in Weng im Innkreis ein 39-Jähriger. Der Lenker und seine Tochter wurden verletzt. Ein Alkotest verlief positiv.

FRANKENBURG. Über eine Pflegerin, die in der Nacht auf Mittwoch Feuer im Haus ihrer Klientin in Frankenburg gelegt haben soll, ist am Freitag die Untersuchungshaft verhängt worden.

DELLACH IM DRAUTAL. Einen 70-Meter-Absturz in den Kärntner Bergen hat am Freitag ein neunjähriges Mädchen überlebt. Es wurde mit Kopfverletzungen in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

VORCHDORF. Schwer verletzt wurde gestern früh ein 74-Jähriger in Vorchdorf, als er mit seinem E-Bike einen Pkw gestreift hatte und mit dem Kopf aufschlug. Er wurde ins Klinikum Wels geflogen.

