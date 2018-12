Mafia-Mord: Zeuge hatte gefälschte Dokumente bei sich

WIEN/BELGRAD. Im Fall des Mafia-Mordes am Freitag in der Wiener Innenstadt hatte der Mann, der zunächst als Zeuge geführt wurde, gefälschte Dokumente bei sich.

Der Tatort in Wien Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Das serbische Innenministerium habe die österreichischen Kollegen sofort über die wahre Identität des "dritten Mannes" informiert, berichtete gestern die Belgrader Tageszeitung "Politika". Der 29-Jährige wurde am Sonntag als Verdächtiger festgenommen.

Der Mann, der in U-Haft sitzt und gegen den im Fall des tödlichen Schussattentats wegen Beitragstäterschaft ermittelt wird, habe sich in Wien mit gefälschten Dokumenten, die auf Daniel M. lauteten, aufgehalten. Bei der Schießerei in der Wiener Innenstadt wurde Vladimir R. (32) regelrecht hingerichtet. Ein 23-jähriger Mann, der ihn, wie berichtet, begleitete, wurde angeschossen, am Sonntag aber ebenfalls in Haft genommen.

