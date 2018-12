Märchen-Magie: Warum in den Raunächten viel erzählt wird

Die alten Geschichten regen zum Nachdenken an und wecken vielleicht die eine oder andere Kindheitserinnerung.

Märchen sind nicht nur für Kinder schön. Bild: colourbox.com

Jetzt ist die Zeit der Raunächte, eine Art Zwischenzeit, wo alles stillzustehen scheint. "Im europäischen Brauchtum rankt sich viel Aberglaube um diese Tage und Nächte", sagt Helga Graef, Märchenerzählerin aus Unterach.

Raunächte, das kommt vom "Raunen", vom "Räuchern", aber auch von den rauen Winternächten. "Früher hat man sich in dieser lichtlosen Zeit in den Spinnstuben viele Märchen und Geschichten erzählt", sagt Graef und erklärt, was heute noch den Reiz der Raunächte ausmacht: "Mystisches und Geheimnisvolles übt immer einen Reiz aus. Auch weiß man heutzutage, dass die Unholde von früher Erklärungen für Naturphänomene sind."

Graef erzählt Märchen für Erwachsene, die Lebensweisheiten enthalten. "Oft zeigen sie uns, was passiert, wenn wir nicht achtsam sind, nicht auch auf andere schauen, gierig und neidisch sind."

Vielleicht schaffe das Erzählen von Geschichten aber auch etwas, wonach sich viele Menschen sehnen – Gemeinschaft, Zeit haben, reden und einander zuhören. "Es verlangsamt und berührt, regt zum Nachdenken an und lässt die Fantasie arbeiten. Bei vielen weckt das Erzählen Erinnerungen an die Kindheit oder an Lebenssituationen."

Märchen haben immer auch ein bisschen mit Magie zu tun, sagt die Linzer Märchenfee Nina Stögmüller, die ein Buch über die Raunächte geschrieben hat. "In diesen Nächten sind die Tore zwischen Himmel und Erde weiter offen als sonst, und dadurch können wir uns in dieser Zeit noch besser auf diese Magie einlassen." (ried)

