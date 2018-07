Männer gingen auf Security-Mitarbeiter los

LINZ. Drei junge Kirchdorfer haben am Sonntag zwei Security-Kräfte am Hauptbahnhof beschimpft und anschießend auf sie eingeschlagen. Die Polizei nahm die Männer fest.

Das reichte ihnen noch nicht

Am Linzer Hauptbahnhof wurden am Sonntag zwei Security-Mitarbeiter angegriffen. Drei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren bedrohten die beiden Sicherheitskräfte zuerst und schlugen dann auf sie ein. Die drei Täter aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems liefen nach dem Übergriff davon.

Der 22-Jährige und auch der 23-Jährige kamen jedoch kurz darauf zu den Opfern zurück, um sie weiter zu beschimpften und zu provozierten. Schließlich kam es zu einer Rauferei am Vorplatz des Hauptbahnhofes. Polizisten trennten die beteiligten Personen und brachten sie zur Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof. Der 19-Jährige stellte sich gleich darauf selbst. Alle drei Männer wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Die näheren Hintergründe der Tat sind noch unklar.

