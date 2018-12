MS-Patienten müssen zuhause bleiben: "Brauchen dringend ein Rollstuhl-Taxi"

LINZ. "Menschen mit Einschränkungen werden ausgesperrt, das tut weh!", sagt Ferdinand Keindl (73) aus Asten. Seit 30 Jahren leitet er die MS-Selbsthilfegruppe Linz-Umgebung, außerdem ist er Vizepräsident der österreichischen MS-Gesellschaft.

Im OÖN-Gespräch nennt er den Grund für seine Kritik: Vor zwei Jahren hätten MS-Patienten noch problemlos ins Theater fahren können. Eine Möglichkeit für sie, ihrer Isolation zu entkommen: "Weil sie bis 23 Uhr vom Samariterbund im Rollstuhlbus wieder nach Hause gebracht wurden", sagt Keindl. Doch die Zeiten hätten sich geändert: "Nach dem Motto ,Schau selber, wie du heimkommst’ müssen die Busse jetzt schon um 20 Uhr in der Garage sein, da können wir nicht einmal mehr von unseren Clubabenden abgeholt werden."

Alle Rollstuhlfahrer betroffen

Abhilfe könnten Rollstuhl-Taxis schaffen. "Aber in Linz gibt es derzeit kein einziges", sagt Keindl. Nicht nur MS-Patienten seien davon betroffen, sondern alle Rollstuhlfahrer. Vor Jahren habe es in Linz einen Versuch mit so einem Taxi gegeben: "Der wurde aber bald eingestellt, weil die Nachfrage angeblich zu gering war." Doch mittlerweile gebe es deutlich mehr Rollstuhlfahrer als früher – und auch mehr Angebote für geeignete Veranstaltungen.

Keindl verweist auf Gemeinden, in denen es funktioniert: In Edt bei Lambach gebe es bereits ein Rollstuhltaxi, in Schärding einen Rollstuhlbus, und in Steyr könnten die Patienten mit dem Roten Kreuz zu Club-Veranstaltungen fahren: "Warum sollte das nicht auch in Linz möglich sein?"

"In Absprache mit dem Land OÖ und der Stadt Linz endet unser Bereitschaftsdienst bereits um 20.30 Uhr", sagt Paul Märzinger vom Samariterbund Linz. Warum nicht mehr wie früher um 23 Uhr? "Weil wir oft fünf Tage die Woche keine Nachfrage nach späten Transporten hatten und auch keine Zivildiener mehr einsetzen können, sondern nur noch Ehrenamtliche." Das sei auch ein Hauptgrund für die Anhebung der Tarife gewesen, "die seit 1995 unverändert geblieben waren".

Sollte die Nachfrage steigen, "sind wir gern bereit, auch wieder länger unterwegs zu sein", betont Märzinger. Vorausgesetzt, es gebe finanzielle Unterstützung für Fahrzeug und Zusatzpersonal.

"Wir werden die Linzer Taxi-Flotte erneuern, da wollen wir auch Behindertentaxis einbinden", sagt Gunter Mayrhofer, der Sprecher der Taxi-Unternehmer. Im Jänner solle mit Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) ein Gesamtpaket für die Linzer Taxis geschnürt werden.

