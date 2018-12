Lugers Angriff gegen das Land

LINZ. Budget-Gemeinderat: Die finanziellen Probleme der Stadt Linz seien auch in der „schweren Benachteiligung durch das Land“ begründet, sagt Bürgermeister Klaus Luger in seiner Rede.

Seine Rede im seit 9 Uhr im Alten Rathaus laufenden Budget-Gemeinderat hat Bürgermeister Klaus Luger (SP) erneut für einen Angriff gegen das Land Oberösterreich genutzt. Er verstehe ja, dass Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) selbst Probleme habe, „da ja auch die Finanzen des Landes in einer Schieflage sind“, sagte Luger. Aber es könne nicht sein, „dass die Kommunen diese Schieflage ausgleichen müssen.“

"Es ist eine bedenkliche Entwicklung, dass jene Städte, die wirtschaftlich stark sind, überproportional zur Kasse gebeten werden." Allein seit 2017 sei die Zahl der Transferzahlungen von Linz an das Land um 20 Millionen Euro (von rund 120 auf rund 140 Millionen Euro für 2019) gestiegen. "Der Großteil unserer Sparmaßnahmen, die wir mühsam zusammengebracht haben, wurde neutralisiert, weil das Land im gleichen Ausmaß die Transfers erhöht hat." Das sei ein strukturelles Problem der großen und mittleren Kommunen: "Diese Umverteilung von oben nach unten hat das Budget des Landes vor einem Kollaps bewahrt." Ginge es nach dem Bevölkerungsanteil, so Luger, stünden Linz 40,6 Millionen Euro an Bedarfszuweisungsmitteln zu: "Tatsächlich bekommen wird 7,5 Millionen Euro. Das ist kein Solidarbeitrag für kleinere Gemeinden mehr, das ist eine strukturelle Ungerechtigkeit."

Vorschlag an das Land

Und er erneuerte seinen Vorschlag an das Land, den übrigens auch der schwarze Gemeindebund in den vergangenen Jahren schon mehrmals gemacht hat. Das Land solle die Finanzierung der Krankenanstalten (Spitäler) zur Gänze übernehmen. „Dafür brauchen wir Kommunen keinen Cent mehr für die Kinderbetreuung, und finanzieren diese zu Gänze selber“, sagte Luger. Dass Stelzer diesem Wunsch nachkommen wird, ist nicht zu erwarten. Denn eine derartige Regelung würde das Land finanziell stärker be- und die Gemeinden entlasten.

Vorher hatte Luger noch Beispiele angeführt, an denen seiner Meinung nach zu erkennen sei, dass die Stadt Linz vom Land „nicht fair“ behandelt werde. Etwa die Gmundner Straßenbahn, für die das Land 80 Prozent der Kosten übernommen habe. Bei der Zweiten Schienenachse, die Linz dringend brauche, „will das Land nur 45 Prozent der Kosten tragen. Ist das gerecht?“, fragte Luger.

Und führte weiter aus: Bei der Mauthausenbrücke werde der Oberösterreich-Anteil zu 100 Prozent vom Land getragen, „weil ja nicht nur Mauthausner über die Brücke fahren.“ Aber bei der neuen Donaubrücke (Ersatz der Eisenbahnbrücke) „ersetzt das Land nur 40 Prozent, mit dem Argument, dass die Brücke ja in Linz ist.“ Den Hauptanteil, 60 Prozent, müsse die Stadt tragen, „obwohl auch über diese Brücke“ mindestens 50 Prozent Nicht-Linzer fahren würden. „Ist das gerecht?“ fragte Luger.

Und nannte als drittes Beispiel die Abgangsfinanzierung bei den Spitälern. Bei den Ordensspitälern übernehme das Land die Abgänge „zu 99 Prozent.“ Aber beim Keplerklinikum „liegt der Selbstbehalt bei zwölf bis 15 Prozent.“ Das Defizit werde hier „nur zu 85 Prozent“ vom Land getragen. „Es macht also einen Unterschied, ob der Eigentümer eines Krankenhauses die Orden oder die Stadt Linz ist. Ist diese Ungleichbehandlung fair?“, er finde das nicht, so der Bürgermeister.

Und wiederholte einmal mehr. Die Finanzverflechtungen zwischen Stadt und Land „sind ungerecht“, die Kündigung des Theatervertrages sei „eine Notwehr-Maßnahme“ gewesen. Er, so Luger, werde weiter daran arbeiten, „diese Ungerechtigkeiten“, bei denen Linz „vorne und hinten benachteiligt“ werde, endlich abzustellen.

Stimmen sämtlicher Parteien

Auf die Frage, ob Linz vom Land finanziell benachteiligt werde, ging VP-Klubchef Martin Hajart in seiner Rede nicht ein. Statt dessen kritisierte er die mit rot-blauer Mehrheit beschlossene Kündigung des Theatervertrages („damit wird der Stadt geschadet“) und forderte in Sachen Kultur eine verstärkte Zusammenarbeit von Land und Stadt. Und Hajart warf Finanzreferent Luger einmal mehr vor, dass „dieses Budget für 2019 nicht nachhaltig“ sei. Nur bis zum Jahr 2021 („zufällig ein Wahljahr“) sei der Haushalt ausgeglichen. Dann würden wieder Schulden gemacht.

Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger kritisierte, dass sich Luger aus der Verantwortung nehme. „Das kann es nicht sein, zu sagen, nur die anderen sind schuld an den finanziellen Problemen“, sagte Schobesberger. Es könne aber auch nicht sein, dass die Stadt-VP die unfairen finanziellen Verflechtungen zwischen Stadt und Land einfach ignoriere. Und Schobesberger erinnerte einmal mehr daran, dass der Ordnungsdienst Jahr für Jahr 1,5 Millionen Euro koste. Die Stadtwache wird von den Grünen seit Beginn ihres Bestehens kritisiert. Sie würden diese gerne auflösen und damit Geld sparen.

Wolfgang Grabmayr (FP) ging in seiner Budgetrede vor allem auf die Integrationsmaßnahmen ein: "Derzeit gibt es einige Maßnahmen, die mehr zur Bindung an das Heimatland als zur Integration beitragen." Er forderte, solche Maßnahmen nur dann zu gewähren, wenn sie für die Stadt sinnvoll seien. Insgesamt kündigte er, dass die FP dem Budget zustimmen werde: "Aber das ist keine Zustimmung zum Schlendrian der früheren Jahre, sondern ein Auftrag, die ambitionierten Schritte zur Sanierung des Haushalts in Zukunft fortzuführen."

