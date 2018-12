Luger rechnet mit Volksbefragung über LASK-Stadion

LINZ-PICHLING. Über den Plan des Fußball-Bundesligaklubs LASK, im Süden von Linz ein Fußballstadion zu errichten, werde es zu einer Volksbefragung kommen.

Das bekräftigte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) gestern erneut anlässlich einer Pressekonferenz.

Bereits im Jänner 2019 wird sich der Linzer Gemeinderat mit einer Stadion-Volksbefragung befassen. Sollte es im Stadtparlament keine Mehrheit für eine Volksbefragung geben, werde trotzdem die Linzer Bevölkerung befragt, sagt Luger: "Denn ich glaube, dass dann die Bürgerinitiativen die nötigen Unterschriften für die Einleitung einer Befragung bekommen werden."

Der Stadion-Neubau ist nach Ansicht des Bürgermeisters kein parteipolitisches Thema: "Aber es gibt eine starke Polarisierung in der Bevölkerung, in Sportvereinen und vor allem in den Linzer Stadtteilen Ebelsberg und Pichling." Diese beiden Viertel im Süden der Stadt würden Auswirkungen des Stadions am Rande des Pichlinger Sees am stärksten zu spüren bekommen.

Baubewilligung schwierig

Die für den Bau des Stadions nötige Umwidmung der derzeitigen Grünlandfläche werde die Stadt erteilen, kündigt Luger an: "Es gibt keinen Grund, die Umwidmung zu verhindern." Eine Baubewilligung wäre aber eine schwierige Frage. "Denn die einzige direkte Verkehrsanbindung ist die zweispurige Bundesstraße 1. Und das einzige öffentliche Verkehrsmittel in diesem Bereich ist eine Autobuslinie", sagt der Linzer Stadtchef. (gsto)

