Lkw-Fahrer hatte bei Unfall auf der A7 zweieinhalb Promille

LINZ/ENGERWITZDORF. Mit 2,54 Promille Alkohol im Blut hat ein 38-jähriger Kraftfahrer am Montagvormittag auf der Mühlkreisautobahn die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren.

Sturzbetrunken hat sich ein Bosnier am Montag gegen elf Uhr hinter das Steuer seines in Slowenien zugelassenen Sattelzugfahrzeugs samt Anhänger gesetzt. Der 38-Jährige war auf der Mühlkreisautobahn in Fahrtrichtung Nord unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Prinz Eugen-Straße ins Schleudern geriet und mit der rechten Seite des Sattelanhängers gegen einen Anpralldämpfer stieß.

Zeugenaussagen zufolge soll der Kraftfahrer zuvor bereits mehrere Kilometer in Schlangenlinien gefahren sein. Obwohl die erste Achse des Anhängers, sechs Räder und der Anpralldämpfer erheblich beschädigt wurden, fuhr der Lkw-Lenker ohne anzuhalten weiter.

Noch 15 Kilometer weiter gefahren

Erst gut 15 Kilometer später, nämlich in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr Umgebung) gelang es einer Polizeistreife den Fahrer anzuhalten. Der Alkotest ergab 2,54 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Mann wird den zuständigen Verwaltungsbehörden in Linz und Urfahr-Umgebung angezeigt.

