Linzer Pfarrer starb nach Pkw-Zusammenstoß

ENNS. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B309 bei Enns ist Dienstagfrüh ein 82-jähriger Pfarrer aus Linz noch an der Unglücksstelle gestorben. Ein weiteres Unfallopfer musste vom Notarzt versorgt werden.

Bild: fotokerschi.at/Werner Kerschbaummayr

Der Unfall ereignete sich gegen 05:40 Uhr unmittelbar nach der Autobahnabfahrt Enns West. Die Ursache war vorerst noch nicht geklärt. Vermutlich dürfte der Geistliche, der mit seinem roten Pkw in Fahrtrichtung Enns unterwegs war, aus vorerst noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein, sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Enns, Alfred Stummer, den OÖN. Dort krachte das Fahrzeug frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen eines 41-jährigen Fahrers aus Steyr zusammen.

Für Pfarrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Tragisches Detail am Rande: In wenigen Tagen hätte er Geburtstag gefeiert.

Der 41-Jährige, der gerade nach Wels zur Arbeit unterwegs gewesen ist, musste von dem Notarzt erstversorgt und in ein Linzer Spital gebracht werden.

Für Aufräumarbeiten war die B309 bis 8 Uhr früh gesperrt.

