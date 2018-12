Linzer Ex-Magistratsdirektor Erich Wolny ist tot

LINZ. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der ehemalige Linzer Magistratsdirektor Erich Wolny am 29. November 2018 verstorben. Er leitete die Linzer Stadtverwaltung 13 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2013.

Erich Wolny (1948-2018) Bild: vowe

Erich Wolny verstarb kurz nach seinem 70. Geburtstag. Wolny war von 2000 bis 2013 Magistratsdirektor in Linz. Zuvor war er Leiter des Präsidialamtes und ab 1996 Präsidialdirektor im Magistrat. Zusätzlich war der 1948 geborene Wolny auch Universitätsprofessor an der Kepler-Uni sowie Geschäftsführer des Linzer Hochschulfonds und Mitglied des Universitätsbeirates. „Mit der Errichtung des Bürger-Centers, der Strukturreform des Magistrats sowie durch gezielte Weiterbildung der Mitarbeiter setzte er wesentliche Initiativen für einen modernen service- und kundenorientierten Magistrat“, heißt es in einer ersten Stellungnahme von Bürgermeister Klaus Luger.