Linzer Bettlerlager geräumt, Roma droht Kindesabnahme

LINZ. Die Stadt Linz will im Krankenhaus überprüfen lassen, ob die Bettler-Kinder tatsächlich mit Medikamenten ruhig gestellt werden.

Das Lager an der Wiener Straße

Am Montag berichteten die OÖNachrichten erstmals über die 30 bettelnden Roma aus Rumänien, die in einer Unterführung und unter einer Autobahnbrücke an der Wiener Straße im Linzer Stadtteil Spallerhof in prekären Verhältnissen nächtigen – darunter sind auch Kinder.

Nun reagierte die zuständige Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) auf den gestern in den OÖN geäußerten Verdacht des Geschäftsführers des Linzer Sozialvereins B37, Ernst Achleitner, die Roma-Kinder würden durch Psychopharmaka betäubt werden, damit sie sich tagsüber beim Betteln still verhalten. Dies sollen laut Achleitner mehrere Sozialarbeiter des Vereins beobachtet haben.

"Durch die mediale Berichterstattung besteht nun ein begründeter Verdacht über die Gefährdung des Kindeswohls, den es zuvor so nicht gegeben hat. Deshalb habe ich die Magistratsabteilung Soziales, Jugend und Familie, das Jugendamt und die Polizei eingeschaltet, damit Maßnahmen ergriffen werden ", sagte Hörzing im OÖNachrichten-Gespräch.

Die Sozialarbeiter des Magistrats seien gestern tagsüber mehrfach bei den Lagerplätzen gewesen, hätten aber niemanden angetroffen. Im Laufe des gestrigen Abends war der Zugriff auf die Kinder geplant. Vor Ort könne nicht festgestellt werden, ob die Kinder mit Psychopharmaka ruhig gestellt wurden, sagte Hörzing. "Das muss in einem Krankenhaus durch einen Arzt passieren. Sollte sich herausstellen, dass die Kinder nicht betäubt und gut behütet sind, dann wird es keinen Grund geben, die Eltern von ihren Kindern zu trennen."

Laut dem Linzer Stadtpolizei-Chef Karl Pogutter sei mit dem Magistrat vereinbart, dass die zuständige Polizeiinspektion Lenaupark einschreite, wenn Unterstützung bei der "vorläufigen Kindesabnahme" benötigt werde.

Außerdem ließ das Magistrat der Stadt Linz das illegale Nachtlager der Roma nach dem Campierverbot "teilweise" räumen, das heißt, die Matratzen und die Plastiksackerl mit alter Kleidung in der Wiener Straße wurden weggebracht.

Grüne für Bettler-Unterkünfte

Gestern meldeten sich auch die Linzer Grünen zu Wort. "Damit diese Menschen nicht länger von einem Platz zum nächsten quer durch die Stadt verdrängt werden, brauchen wir eine Notschlafstelle speziell für bettelnde Familien mit Kindern", sagte die Gemeinderätin Marie-Edwige Hartig (Grüne).

Martin Hajart (VP) plante für morgen früh ursprünglich, sich vor Ort selbst ein Bild über die Roma zu machen. Die Frage ist, wohin sie nach der Räumung ihres Lagers ausweichen werden.

