Leo S. über seine Haft in den USA: "Ich wachte plötzlich auf und war voller Blut"

SARASOTA, MITTERKIRCHEN. Der junge Mitterkirchner im ersten Interview, seit das Gericht die Anklage wegen Sex mit einer 15-Jährigen fallen ließ – In Haft wurde er Opfer eines Angriffes eines Mithäftlings.

Leo mit Anwalt Christian Thier. Im Bild sind noch Spuren des Angriffs am Auge erkennbar. Bild: Urban/Thier/Federer

Mehr als zwei Monate musste Leo S. auf diesen Tag warten: Am Freitag ließ das Gericht in Sarasota im US-Bundesstaat Florida, wie berichtet, die Anklage gegen den 18-Jährigen fallen (nachrichten.at berichtete). Dem Mühlviertler hatten bis zu 15 Jahre Haft gedroht, weil er einvernehmlichen Sex mit einer 15-Jährigen gehabt hatte.

In den OÖN spricht der Mitterkirchner (Bezirk Perg) zum ersten Mal nach der Gerichtsentscheidung über seine Erfahrungen in den USA: "Ich bin sehr erleichtert über den positiven Ausgang. Die ganzen Wochen waren für mich psychisch sehr belastend." Besonders gefürchtet hatte er, noch einmal in Haft zu müssen: "Davor hatte ich am meisten Angst."

Denn die Erfahrungen, die er im Gefängnis machte, waren erschreckend: "Die ersten zwei Tag waren der Horror. Ein Mitinsasse hat mich im Schlaf angegriffen. Ich bin plötzlich aufgewacht und war voller Blut. Er hat mir ins Gesicht geschlagen." Danach sei er in einen anderen Bereich verlegt worden. Dort fühlte sich der 18-Jährige erstmals wieder sicher: "Im Gefängnis gelten eigene Regeln."

Als ein anonymer Spender die Kaution von 170.000 Euro hinterlegte, kam Leo S. endlich frei. Darüber freut er sich noch heute: "Für mich ist es einfach unglaublich, dass ein Mensch, der mich gar nicht persönlich kennt, so eine hohe Summe bezahlt."

Nach der Enthaftung galten für den HTL-Schüler strenge Auflagen: Er musste seinen Pass abgeben und in der Nähe des Gerichts bleiben. Seither wohnt er mit seinen Eltern in einer Unterkunft in Orange County. Die Familie musste warten, bis der Staatsanwalt über die Anklage entschieden hatte. Sie warf dem Mühlviertler "lüsterne bzw. anstößige Belästigung" vor. Leo hatte mit seiner 15-jährigen Freundin, die er über das Internet kannte, geschlafen. Das Mädchen hatte ihm zuvor versichert, bereits 16 zu sein.

Jetzt blickt Leo wieder voller Zuversicht nach vorne. Heute will er seinen Pass abholen und dann so schnell wie möglich heim ins Mühlviertel reisen. "Ich hab es zu schätzen gelernt, Österreicher zu sein. Ich freue mich jetzt auf zuhause und darauf, in Sicherheit zu sein", sagt der Schüler.

Auch die Eltern sind froh, dass dieses Kapitel bald beendet sein wird. In einem SMS bedanken sie sich ausdrücklich bei den OÖN: "Danke für die faire Berichterstattung." Leo schmiedet unterdessen erste Zukunftspläne. Er will seine wiedergewonnene Freiheit genießen – und zwar bald motorisiert: "Ich werde demnächst meine Fahrprüfung machen."

Auch in Mitterkirchen, der Heimat von Leo S., ist die Erleichterung über die Entscheidung des Gerichts in Sarasota groß. „Ich bin froh, dass das Verfahren gut ausgegangen ist“, sagt Bürgermeister Herbert Froschauer. „Wir haben alle mit der Familie gehofft und daran geglaubt.“ Die Anteilnahme an Leos Schicksal war groß: 55.000 Euro wurden gespendet, damit die Eltern die hohen Anwalts- und Aufenthaltskosten begleichen können.

Christian Aigner wohnt im selben Ortsteil wie die Familie. Er erfuhr von der Einstellung des Verfahrens am Freitag aus den 22-Uhr-Nachrichten. „Ich bin wahnsinnig erleichtert“, sagt er. Der Mühlviertler ging sofort ins Schlafzimmer und weckte seine Frau, um ihr die freudige Botschaft mitzuteilen. „Endlich ist Leo frei“, freut er sich. Im kleinen Lebensmittelgeschäft, das am Rand des Ortsteils liegt, ist Leo nun Tagesgespräch. „Endlich hat die Vernunft gesiegt“, so eine Kundin. „Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so etwas jemandem aus Mitterkirchen passiert ist.“

Das Haus der Familie S. steht in einer kleinen Siedlung. Die Rollos sind heruntergelassen. Daneben arbeiten Nachbarn im Garten. „Man kann sich gar nicht vorstellen, was die Eltern mitgemacht haben“, sagt eine Frau. Sie habe selbst drei Kinder, erzählt eine betagte Frau, während sie Laub wegkehrt. „Ich bin so froh, dass die Eltern von diesem Kummer jetzt befreit sind. Das tut einem richtig weh.“

