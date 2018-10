Leo S.: "Ich hatte große Angst, ins Gefängnis zu müssen"

SARASOTA/MITTERKIRCHEN. Jener 18-jährige Mühlviertler, der Ende Juli in Florida festgenommen worden war, weil er Sex mit einer 15-Jährigen hatte, darf heim ins Mühlviertel. Die OÖN haben mit Leo und seiner Familie gesprochen.

Leo S. mit seinen Eltern. Bild: Urban Thier & Federer

Groß ist die Freude bei Leo S. und seiner Familie, dass die Anklage gegen den 18-Jährigen fallen gelassen wurde. Sie wollen sobald als möglich nach Hause: "Diese Wochen waren für mich sehr belastend", sagt Leo den OÖNachrichten am Samstag.

"Wir waren einfach nur glücklich", berichtet Lena S. über jenen Moment, als die Familie erfuhr, dass der Staat Florida keine Anklage gegen Leo erheben wird. Wie berichtet, war ihm Sex mit einer 15-Jährigen vorgeworfen worden. Ihm hätte eine mehrjährige Haftstrafe gedroht (mehr dazu weiter unten).

"Es gab viele Freudentränen"

"Wir sind danach erst einmal in unser Appartement gefahren und haben mit unsere Verwandten und Freunden gechattet. Es gab viele Freudentränen", erzählt Lena S. Danach feierte die Familie bei einem "guten Essen".

Leo machte eine schlimme Zeit durch: "Diese Wochen waren für mich psychisch sehr belastend", sagt er. "Es hätte auch mit einer Gefängnisstrafe enden können. Davor hatte ich immer große Angst."

Dankbar ist er, dass ein anonymer Spender für ihn 200.000 Euro Kaution hinterlegte: "Für mich war es einfach unglaublich, dass ein Mensch, der mich gar nicht persönlich kennt, so eine hohe Summe für meine Kaution bezahlt hat."

"Erst einmal zur Ruhe kommen"

Nächste Woche wird Leo seinen Reisepass beim Gericht abholen. "Dann werden wir sobald als möglich ausreisen", sagt seine Mutter. "Zuhause müssen wir dann erst einmal zur Ruhe kommen und das Ganze verarbeiten."

Die Familie ist froh über die große Hilfe von vielen Unterstützern: "Ohne der großen Anteilnahme von so vielen Menschen in Österreich hätten wir das Ganze nicht so gut bewältigen können. Wir sind uns bewusst, dass wir viel Glück im Unglück hatten." Ganz besonders bedankt sich die Familie bei Julia Unterweger von der österreichischen Botschaft in Washington und beim Ehepaar Zeller vom Konsulat in Tampa.

Video: Reportage aus Mitterkirchen

Keine weiteren Schritte gegen Leo

Am späten Freitagabend war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft von Sarasota, Florida, keine Anklage gegen Leo S. erheben wird. Die Staatsanwaltschaft wird keine weiteren Schritte unternehmen, hieß es in dem Gerichtsentscheid. Leo S. hat damit auch keine Kautionsauflagen mehr zu erfüllen.

Nach Rückgabe seines Reisepasses kann er in seine Heimat zurückkehren, hieß es seitens der Anwaltskanzlei Urban Thier & Federer.

"Wir als seine Rechtsanwälte freuen uns, dass es uns gelungen ist, die Staatsanwaltschaft davon zu überzeugen, dass es sich hier um eine echte Liebesbeziehung gehandelt hat und kein Verfolgungsinteresse des Staates Florida gegenüber Leo S. bestehen sollte", schrieben die Anwälte in einer Stellungnahme.

Ende Juli festgenommen

Der 18-Jährige aus dem Bezirk Perg war am 30. Juli in Venice im US-Bundesstaat Florida in Sarasota County festgenommen worden, nachdem er einvernehmlichen Sex mit seiner 15-jährigen Internetbekanntschaft gehabt haben soll.

Der Bursche war zwei Wochen zuvor in die USA gereist, um dort seine Freundin zum ersten Mal persönlich zu treffen, nachdem er monatelang nur mit ihr gechattet hatte. Ihm wurden lüsterne bzw. anstößige Belästigung vorgeworfen - in Florida ist Sex mit Jugendlichen, die noch keine 16 sind, verboten und kann mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden.

Zehn Tage im Gefängnis

Leo S. saß nach seiner Festnahme zehn Tage lang in einer Zelle im Sarasota County Jail, bis ein "besorgter Bürger" im August die Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar (170.000 Euro) aufbrachte. Wer der großzügige Spender war, ist bis jetzt nicht bekannt.

Der 18-Jährige durfte daraufhin das Gefängnis verlassen und wartete gemeinsam mit seinen Eltern, die in die USA gereist waren, in einer Unterkunft in Orange County auf einen Gerichtstermin. Ein für Mitte September anberaumter Termin am Gericht von Sarasota fand nicht wie geplant statt. "Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir wieder zurück nach Hause fliegen können", hatten die Eltern damals im OÖN-Interview betont. Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung.

Kneissl zeigte sich erfreut

Der Fall hatte großes Aufsehen erregt. Auch in Mitterkirchen (Bezirk Perg), der Heimatgemeinde von Leo S., war die Anteilnahme groß. Mehr als 50.000 Euro wurden für den Schüler gesammelt. Damit konnte ein Teil der Anwaltskosten in den USA beglichen werden.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat die Einstellung des Verfahrens gegen Leo S. begrüßt. "Freue mich, dass keine Anklage erhoben wird und Leo nun nach Österreich zurückkehren kann. Mein Dank geht an seinen Anwalt und die engagierten Mitarbeiter der Botschaft in Washington, die ihn und seine Eltern betreut haben", teilte die Ministerin am Freitagabend per Aussendung mit.

Stelzer freut sich über positives Ende

"Ich freue mich sehr für Leo und seine Eltern, dass diese monatelange Misere nun ein so positives Ende gefunden hat und sie gemeinsam nach Oberösterreich zurückfliegen können", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer". Mein Dank gilt allen – den Mitarbeiter/innen des Außenministeriums bzw. der Botschaft, dem Honorarkonsul und Vize-Honorarkonsul sowie dem gesamten Anwaltsteam –, die die Familie von Anfang an großartig unterstützt haben. Ein großes Dankeschön gilt auch den Menschen in Oberösterreich für ihre Hilfsbereitschaft."

