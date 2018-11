Leiche im Fluss: Todesursache steht fest, Ermittlungen laufen

NEUHOFEN IM INNKREIS. Ein 25-jähriger Mann aus Polen wurde am Donnerstag tot in einem kleinen Nebenfluss der Antiesen gefunden. Der Mann ist laut Obduktion ertrunken. Laut Staatsanwaltschaft könne zwar ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, ein dringender Tatverdacht bestehe aber nicht.

Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

"Es wurde der Tod durch Ertrinken wurde bei der Obduktion, die bis Donnerstagnacht dauerte, festgestellt", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried auf OÖN-Anfrage. "Toxikologische Untersuchungen laufen noch." Derzeit sei ein Fremdverschulden nicht nachweisbar, ausschließen könne man es aber noch nicht, so Ebner.

"Es wird intensiv ermittelt, auch im Umfeld des Verstorbenen", sagt Ebner. Dabei gehe es unter anderem darum, wer den 25-Jährigen zuletzt gesehen hatte. Einen dringenden Verdacht eines Verbrechens gebe es derzeit nicht.

Der 25-jährige Mann aus Polen wurde am Donnerstagvormittag von zwei Joggerinnen tot in der Oberach, einem Nebenfluss der Antiesen, in Neuhofen im Innkreis, Ortsteil Ponneredt, entdeckt, dieOÖN haben berichtet.

Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried

