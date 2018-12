Lehrling brutal überfallen Zwei Räuber verhaftet

RIED. Innviertel: Prügel-Opfer flüchtete in Gasthaus.

In Eberschwang im Bezirk Ried ist, wie erst am Samstag bekannt wurde, in der Nacht des 26. Dezember ein 17-jähriger Lehrling von drei Jugendlichen überfallen worden. Das Trio, ein Österreicher, ein Türke und ein Pole, umzingelte sein Opfer in der Nähe eines Gasthauses und verlangte Geld.

Als sich der 17-Jährige weigerte, sollen die Täter brutal mit Fäusten auf den Lehrling eingeschlagen haben. Einer soll sogar eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole gezückt und abgedrückt haben. Beim Versuch, den Burschen mit Handschellen zu fesseln, konnte sich der 17-Jährige allerdings losreißen und davonlaufen. Er flüchtete in das Wirtshaus und alarmierte dort die Polizei. "Das Opfer erlitt beim Überfall unter anderem Platzwunden am Kopf und Hämatome im Gesicht und am Oberkörper", sagte der Rieder Staatsanwalt Alois Ebner.

Die Täter konnten am 27. Dezember festgenommen werden, bei der Hausdurchsuchung wurden die Schreckschusspistole, ein Jagdmesser, ein Gewehr und die Handschellen sichergestellt. Ein 16- und ein 18-Jähriger kamen in die Untersuchungshaft.

Die Ermittler fanden heraus, dass das Trio von einem 20-Jährigen angestiftet worden sein soll. Dieser Mann soll so betrunken gewesen sein, dass er an dem Überfall selbst nicht teilnehmen konnte. Eine 18-Jährige wurde noch als Beitragstäterin angezeigt.

