Lawinenwarnstufe wurde herabgesetzt

LINZ. Die Lawinengefahr in Oberösterreich ist leicht zurückgegangen. Die Warnstufe wurde am Freitag im gesamten Oberösterreichischen Bergland auf vier zurückgesetzt, zuvor hatte dort Stufe fünf geherrscht.

(Symbolfoto) Bild: apa

Damit hat sich die Lage im gesamten Bergland - also im Gosaukamm, dem Dachstein sowie im Toten Gebirge bis zur Haller Mauer und in den Voralpen - ein wenig entschärft.

Die Altschneedecke habe sich etwas gesetzt und die Verfrachtungen hätten nachgelassen, begründeten die Experten vom Lawinenwarndienst die Herabsetzung der Warnstufe. Dennoch sei die Schneedecke aufgrund instabiler Zwischenschichten in vielen Bereichen noch störanfällig.

In den Voralpen blieb es wie bisher bei Stufe vier. Nachdem es am Donnerstag noch rund 20 Zentimeter geschneit hatte, wurde der Schneefall in der Nacht auf Freitag weniger und sollte am Vormittag ganz abklingen.

"Situation bleibt angespannt"

Dennoch: „Die Situation bleibt weiter angespannt“, sagte Stefan Reinbacher vom Lawinenwarndienst Oberösterreich den OÖN. „Wir müssen schauen, wie sich das Wetter weiter entwickelt.“

Da bereits am kommenden Wochenende sowie am Montag mit weiteren Niederschlägen zu rechnen sei, könnte sich „die Lage wieder zuspitzen“, sagte Reinbacher. Die Experten des Lawinenwarndienstes würden die Situation „rund um die Uhr“ beobachten.

200 Bundesheer-Soldaten im Einsatz

Das Bundesheer wird auch am Freitag wieder am Einsatz im Kampf gegen die Schneemassen beteiligt sein. Rund 200 Soldaten, die von qualifiziertem Alpinpersonal unterstützt werden, werden in Rosenau am Hengstpass, in Spital am Pyhrn sowie in Ebensee helfen. Im Verlauf des Tages sind im Bereich des Pyhrnpasses Lawinenabsprengungen vom Hubschrauber aus geplant, teilte der Sprecher des Militärkommandos OÖ, Gerhard Oberreiter, mit.

Neben zwei Arbeitsbühnen, 50 Schneehexen, 30 Schneesägen stellt das Heer dafür auch einen 14-Meter-Kran sowie zwei Radlader dafür zur Verfügung, hieß

