Ladendieb schlug und trat Detektiv und Polizisten: Festnahme

Ein UKRAINER somit NOCH kein EU-Bürger. der arme wird jetzt wohl in die Hammerlingstr.1 nach 4600 überstellt dann wird am ST.NIMMERLEINSTAG Verhandlung sein . Da aber unsere Häfen überbelegt sind wird Urteil so aussehen ""Psychisch gestört Haftunfähig"" usw. und somit kommt er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher den in diesen Mauern ist noch etwas Platz vorhanden. ""Aber nicht mehr lange wenn man sich die URTEILE der letzten Monate so ansieht.