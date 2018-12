LASK-Stadion: Verfassungsausschuss ist jetzt am Zug

LINZ. Es war der letzte Tagesordnungspunkt gestern im Linzer Gemeinderat: Soll es eine Volksbefragung zum LASK-Stadion in Pichling geben - wie von den Neos beantragt - oder wird das Thema einem Verfassungsausschuss zugewiesen? Der Beschluss fiel schließlich einstimmig (und wie erwartet) zugunsten des Ausschusses. Dort wird das Thema weiter erörtert.

Wie berichtet, will der LASK ein Stadion nahe dem Pichlingersee bauen. Dagegen hat sich vor allem in Pichling und in Asten der Widerstand gegen diesen Standort für ein Fußballstadion formiert. Für die Linzer Neos ist das ein Grund , dass man die Bevölkerung in den Entscheidungsprozess miteinbeziehen sollte. Sie schlugen daher gestern im Gemeinderat eine Volksbefragung zum Stadion vor. Nachdem sich Bürgermeister Klaus Luger grundsätzlich eine Volksbefragung vorstellen könnte und neben den Neos auch die Grünen in diese Richtung tendieren, galt es als wahrscheinlich, dass der Antrag nicht gänzlich abgelehnt werden würde. Der Beschluss für den Ausschuss fiel aber letztlich einstimmig.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema