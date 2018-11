Kunst und Forschung vernetzen

LINZ. Auftakt zu neuer Veranstaltungsreihe in der Linzer Tabakfabrik.

Von links: Moderatorin Daniela Knaller, Reinhard Kannonier, Azra Aksamija, Karin Bruckmüller, Anna Minta, Marianne Pührerfellner, Meinhard Lukas und Sander Hofstee Bild: vog.photo

Über die Grenzen der Disziplinen hinweg Kunst und Wissenschaft zu verbinden: Das hat sich die neue Veranstaltungsreihe "Crossing Art & Sciences" zum Ziel gesetzt, die zweimal jährlich in der Linzer Tabakfabrik stattfindet. Sie soll der Vernetzung von Künstlern, Wissenschaftern und Akteuren aus der Praxis dienen.

Kooperationspartner sind die Denkfabrik "Academia Superior" und das neue Zentrum "Kraftwerk" der Johannes Kepler Universität (JKU), Tabakfabrik und Kunstuni.

Bei der Auftaktveranstaltung im November diskutierten die Rektoren Meinhard Lukas (JKU) und Reinhard Kannonier (Kunstuni) über die Bedeutung der Interdisziplinarität. Diese liege "in den Genen unserer Hochschulen, jetzt arbeiten wir daran, sie zu intensivieren", sagte Lukas. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft berge "enormes Potenzial", ergänzte Kannonier.

Von Robotern und Recht

Ähnlich äußerte sich Azra Aks?amija in ihrem Impulsreferat. Die bosnisch-österreichische Künstlerin leitet das Future Heritage Lab am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Die Welt ist zu komplex geworden, um nur aus einer Sichtweise erklärbar zu sein", sagte Aks?amija.

Das Thema des Abends – "Geschwindigkeit" – diente schließlich als Klammer, unter der vier Forscher Einblick in ihre Arbeit gaben. Marianne Pührerfellner von der Kunstuni erklärte, wie visuelle Symbole die Kommunikation beschleunigen.

Die Kunstwissenschafterin Anna Minta von der Katholischen Privatuni sprach darüber, wie zu radikale Änderungen in der Architektur Menschen abschrecken.

Sander Hofstee vom Labor Kreative Robotik der Kunstuni gab Einblick in die Schwierigkeit, Robotern Gitarre spielen zu lehren und welche Rolle Be- und Entschleunigung dabei spielen.

Die Strafrechtsexpertin Karin Bruckmüller (JKU) stellte am Beispiel von Unfällen mit selbstfahrenden Autos die Frage, wie schnell sich sich das Recht angesichts technischer Innovationen ändern müsse, ehe es für das Publikum die Gelegenheit gab, mit den Forschern zu diskutieren.

