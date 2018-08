Kritik an Oberösterreichs Radwegen wächst: "Lücken sind lebensgefährlich"

LINZ. Radsport-Präsident Resch und Radlobby-Chef Fischer wollen mehr Engagement der Politik.

Radwege abseits der viel befahrenen Touristenrouten finden oft ein abruptes Ende. Bild: Wodicka

Unübersichtliche Kurven, Hindernisse, schlechte Beschilderung: Die Kritik an den Radwegen im Land wächst. Radsport-Präsident Paul Resch kritisiert den "fleckerlweisen" Ausbau, Wege würden oft an der Gemeindegrenze einfach an der Fahrbahn enden, diese Lücken seien lebensgefährlich.

In aufwendigen Workshops wird derzeit die Zukunft der touristischen Radwege diskutiert, auch dort brodelt Unzufriedenheit. Der eigentliche Druck kommt aber von "Alltagsradlern", die am Weg zu Arbeit oder Einkauf ihre Gesundheit riskieren: "Viele Sachverständige und Juristen bei den Behörden sehen Verkehr nur mit den Augen der Autofahrer – für Umwege, Hindernisse oder Gefahrenstellen im Radverkehr fehlt ihnen jedes Verständnis", sagt Gerhard Fischer, neuer Obmann der oberösterreichischen Radlobby. Radsport-Präsident Paul Resch setzt nach: "Unsere Sportler riskieren Kopf und Kragen, wenn sie im Training längere Strecken fahren müssen: Oft enden Radwege einfach an einer Gemeindegrenze, weil der eine Bürgermeister ausgebaut hat und der nächste eben nicht." Resch berichtet aus eigener Erfahrung.

Teils schlechte Beschilderung

Die Beschilderung vieler Wege sei bei gemütlichen 15 km/h vielleicht noch ausreichend, für einen Rennradfahrer mit 30 km/h und mehr aber nicht mehr zu erkennen, sagt Resch.

Im Mountainbike-Bereich kämpfe man noch immer mit Vorbehalten gegen die Freigabe neuer Strecken: "Diese Diskussion wird sehr emotional geführt, nach dem Motto: Ich fahr auch nicht mit dem Traktor durch deinen Vorgarten, also fahr du nicht mit dem Bike durch meinen Wald", sagt Resch.

Eine Lösung wie in Tirol, wo für die Wegenutzung vom Land eine Gebühr bezahlt und eine gemeinsame Versicherung für die Grundbesitzer finanziert wird, könnte auch für Oberösterreich den Ausbau der Mountainbike-Routen erleichtern. "Man beschäftigt teure Berater für neue Konzepte, ist aber nicht in der Lage, an Gefahrenstellen auch nur einen Strich auf den Boden zu malen, damit die Leute nicht z’sammfahren", kritisiert ein Teilnehmer eines Radwege-Workshops, der anonym bleiben möchte. Der E-Bike-Boom verschärfe das Problem noch, weil jetzt allgemein schneller gefahren werde. Baulich und planerisch sei alles am Auto orientiert, "für Radler bleiben Restflächen".

In traditionellen "Rad-Ländern" wie etwa Holland oder Dänemark sei Gegenverkehr am Radweg nicht üblich. "Hier produziert man Konzepte und viel Papier, aber wenig Radwege", politischer Wille zur Förderung eines gesunden, umweltfreundlichen Radverkehrs sei nicht erkennbar.

Mit acht Prozent ist der Radfahreranteil bei den zurückgelegten Wegen in Linz sehr gering. Doch der Ausbau der Radwege stockt. So gab die Stadt Linz beispielsweise 2017 nur 21 Prozent des für Radwege genehmigten Budgets aus. Mehr dazu hier.

Wo sehen Sie derzeit die größten Gefahrenstellen für Radler in Oberösterreich? Schreiben Sie uns ein E-Mail und schicken Sie uns Bilder von der Problemstelle an regional@nachrichten.at.

