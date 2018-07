Klimawandel: Anschober kündigt Konferenzen an

LINZ. Landesrat lädt Politiker auf den Dachstein ein.

Landesrat Rudi Anschober (re.) auf dem Dachstein Bild: Werner Dedl

Insgesamt 29 Millimeter Niederschlag gab es heuer im Juli in Linz, das langjährige Mittel liegt bei 94 Millimeter. Die Temperaturen lagen mit 21,4 Grad ebenfalls über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. "Und das ist erst der Anfang einer drohenden Klimakrise, falls wir nicht entschieden entgegensteuern", sagt Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne).

Jedoch stelle der kürzlich veröffentlichte Klimaschutzbericht 2018 des Umweltbundesamts Österreich kein gutes Zeugnis aus: Von 1990 bis 2016 sei der Ausstoß von Treibhausgasen nicht gesunken, sondern sogar um 1,2 Prozent gestiegen. Im EU-Durchschnitt seien die Emissionen dagegen um rund 20 Prozent gesunken.

"Zur Umsetzung des Pariser Weltklimavertrags muss Österreich bis 2030 die Emissionen um 36 Prozent senken", erklärt Anschober. Mit der von der Bundesregierung vorgelegten Klimastrategie werde sich das aber nicht verwirklichen lassen.

Klima-Experten in Linz

Um auf die Lage aufmerksam zu machen, plant Anschober nun, zu zwei Klimagipfeln nach Oberösterreich einzuladen. Am 17. Oktober sollen in Linz anerkannte Klimaforscher, wie der Deutsche Stefan Rahmstorf, ihre Analysen und Prognosen vorlegen.

Und am 17. Juli des kommenden Jahres will Anschober Entscheidungsträger aus der EU, der Bundesregierung sowie der Länder auf dem Dachstein-Gletscher das Ausmaß der Gletscherschmelze zeigen. "Der Gletscher ist das Fieberthermometer unseres Planeten. Was jetzt dort passiert, droht unsere Zukunft zu werden", warnt der Umweltlandesrat.

