Kleinmünchen: Erneut Frau attackiert, Polizei warnt vor Sextäter

LINZ. Vor einem Mann "arabischen Typs", der in Kleinmünchen Frauen sexuell belästigt, warnt die Polizei.

In jüngster Zeit seien vermehrt Anzeigen erstattet worden. Zuletzt zeigte eine 30-Jährige am 19. Juni einen Vorfall in der Karl-Steiger-Straße an. Der mutmaßliche Täter habe sein Opfer zu Fuß auf einer Strecke von 100 Metern verfolgt und die Frau von hinten erfasst und zu begrapschen begonnen. Die 30-Jährige konnte den Täter abwehren, wobei dieser noch versuchte, ihr Handy wegzunehmen. Durch lautes Schreien konnte sie den Angreifer in die Flucht schlagen. Gesucht wird ein 1,70 Meter großer Mann mit kurzem, dunklen Haar und normaler Statur. Die Linzer Polizei bittet um Hinweise.

