Kennzeichen-Fälscher auf A1 und A9 erwischt

SEEWALCHEN/KLAUS. Er hat sich wegen zahlreicher Fälschungen von Kennzeichentafeln bereits einen Namen gemacht. Jetzt wurde ein 41-Jähriger bei der Autobahnabfahrt Regau (Bezirk Gmunden) erneut auf frischer Tat ertappt.

Polizisten stoppten Kennzeichen-Fälscher Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Lenker sitzt nun in der Justizanstalt Wels. Neben der zahlreichen Fälschungen fuhr er ohne Führerschein mit einem Pkw, der nicht zugelassen ist.

Mittwochmittag wurden Autobahnpolizisten auf den Pkw mit den offensichtlich gefälschten Kennzeichen aufmerksam. Als sie das Auto und den 41-jährigen Fahrer kontrollierten, stießen sie auf weitere Fälschungen im Kofferraum, in seiner Jackentasche hatte der 41-Jährige außerdem zwei Aufkleber mit Niederösterreich-Wappen eingesteckt. Während der Überprüfung des Fahrzeugs soll der Österreicher die Beamten beschimpft haben, er sei uneinsichtig und unkooperativ gewesen und habe einen Alkotest verweigert, so die Polizei.

Eine Nachfrage bei der Deutschen Polizei bestätigte, dass der Festgenommene nicht zum ersten Mal mit gefälschten Kennzeichentafeln fuhr. Der 41-jährige Österreicher, der keinen festen Wohnsitz in Österreich hat, soll in Deutschland bereits zahlreiche Male erwischt worden sein.

Nächster Fälscher ausgeforscht

Einen Tag nach seiner Festnahme sind Beamte auf der Pyhrnautobahn einem weiteren Kennzeichentafel-Fälscher auf die Spur gekommen: Der 27-jährige Albaner hatte auf seinem nicht zugelassenen Pkw total gefälschte britische Kennzeichen montiert. Die Fälschungen waren den Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Klaus bei einer Kontrolle auf der A9 in Spital am Pyhrn aufgefallen. Außerdem stellten sie fest, dass sich der Mann seit Oktober 2016 im Schengener Raum aufhält ohne einen Aufenthaltstitel zu besitzen. Der 27-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Wels überstellt.

