Kanaldeckel entfernt: Verdächtiger stellte sich 

LOSENSTEIN. Einer der beiden Jugendlichen, die am Samstagabend auf der Ennsbrücke in Losenstein (Bezirk Steyr-Land) vier Kanaldeckel entfernt und in den Fluss geworfen haben sollen, stellte sich am Sonntag der Polizei.

Den 17-Jährigen brachte das schlechte Gewissen dazu, gemeinsam mit seinen Eltern zur Polizei zu gehen und Selbstanzeige zu erstatten. Wie berichtet hatte in der Nacht auf Sonntag ein Autofahrer die Polizei verständigt, dass auf der Ennsbrücke vier Kanaldeckel fehlten. Der Lenker gab an, dass er einige Stunden zuvor bereits einmal über die Brücke gefahren sei und zwei Burschen gesehen habe, einer von beiden habe ein Kanalgitter in den Händen gehalten. Er habe die beiden angesprochen, worauf der Jugendliche das Gitter wieder zurückgelegt habe.

Gegenüber der Polizei gab der 17-Jährige an, dass er gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund ein Fest in Losenstein besucht habe, die beiden hätten dort reichlich Alkohol getrunken. Gegen 20.30 Uhr gingen sie ins Ortszentrum um Geld abzuheben. Auf dem Rückweg zur Veranstaltung entfernten die beiden die vier Kanalgitter und warfen sie in die Enns. Einen Grund dafür konnte der Jugendliche nicht nennen. Die beiden Verdächtigen werden angezeigt.

