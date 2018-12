Kabel-Dieb in Steyr auf frischer Tat ertappt

STEYR. Ein 47-Jährige wurde in der Nacht auf Montag dabei erwischt, als er gerade Kabel von einer Firma in Steyr stehlen wollte.

Vorhangschlösser aufgebrochen Bild: vowe

Der Steyrer öffnete gegen 23.20 Uhr den Zaun den Unternehmens, brach die Vorhangschlösser an zwei Metallcontainern auf und stahl daraus 25 Stück jeweils zwei bis drei Meter langer Kabel einer Alu-Hochvoltleitung. Als er seine Beute gerade abtransportieren wollte, ertappte ihn die Polizei und nahm ihn fest. Der 47-Jährige gab an, dass er die Kabel an einen Schrotthändler verkaufen wollte. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

