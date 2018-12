Junge Oberösterreicher leisten Hilfe in Rumänien

ARICESTII/PLOIESTI. "Es war wie eine Reise zurück in der Zeit", sagt Samuel Sapp über seinen ersten Eindruck von Rumänien, wo er über die Hilfsorganisation Concordia zehn Monate als Volontär im Ort Aricestii verbringt.

Samuel betreut dort eine Kinderwohngruppe und ist verantwortlich für das Freizeitprogramm der Sechs- bis 13-jährigen. "Wir spielen Fußball, tanzen Zumba, auch ein Kunstatelier gibt es", sagt der 19-Jährige aus Edt bei Lambach. Die Kinder stammen oft aus schwierigen Verhältnissen, "können aber irrsinnig herzlich sein".

Ganz nah am Leben der 15- bis 18-jährigen Rumänen dran ist der Linzer Felix Kreilmeier. Auch er hat sich für ein Sozialprojekt als Zivildienstersatz entschieden und lebt am Schulcampus in Ploiesti. "Ich gebe Nachhilfe in Mathematik und Englisch und überlege mir Freizeitaktivitäten", sagt der 20-Jährige. Die Jugendlichen seien sehr aufgeschlossen, testen aber auch gerne ihre Grenzen aus. "Man lernt schnell, Nein zu sagen", sagt Felix.

"Concordia Sozialprojekte" ist eine internationale Hilfsorganisation, die Kinder und Jugendliche direkt vor Ort unterstützt. Dieser Ausgabe der OÖN liegt ein Erlagschein für Spenden bei. Weitere Infos auf www.concordia.or.at (lila)

