Junge Drogenlenkerin fiel durch auffällige Fahrweise auf

WELS. Die 19-Jährige aus dem Bezirk Melk musste ihren Führerschein abgeben.

Symbolbild Bild: Weihbold

Am Freitag hielt eine Polizeistreife der Autobahnpolizeiinspektion Wels einen Pkw auf der A8 in Richtung Suben fahrend, bei Aistersheim, aufgrund einer auffälligen Fahrweise an.

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde das unsichere Verhalten der 19-jährigen, arbeitslosen Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Melk festgestellt und diese zum Alkovortest aufgefordert, der negativ verlief. Aufgrund des Verhaltens der Lenkerin wurde in deren Pkw eine freiwillige Nachschau durchgeführt, wobei Suchtmittel und diverse Suchtmittelutensilien vorgefunden und sichergestellt wurden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Crystal Meth. Der hinzugezogene Amtsarzt stellte eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtmittelbeeinträchtigung fest, worauf der Angezeigten der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Die 19-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen und der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

