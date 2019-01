„Jede Suche ist derzeit lebensgefährlich“

LINZ. Rettern bereitet weiterer Neuschnee große Sorgen. Fünf große Skigebiete ganz oder teilweise gesperrt.

An der alten Bundesstraße von Ebensee nach Bad Ischl ging eine Lawine ab, der Schnee türmt sich drei Meter hoch über der Fahrbahn. Bild: Gemeinde Ebensee

Sie helfen überall, wo sie gebraucht werden. Bei jedem Wetter, in jedem Gelände. Für die oberösterreichische Bergrettung ist die aktuelle Wetterlage in doppelter Hinsicht heikel. Weil die Retter in ständiger Alarmbereitschaft sind. Und weil sie Schnee, Wind und Lawinengefahr vor eine schwerwiegende Entscheidung stellen: Ist ein Einsatz zu gefährlich?

„Ich weiß nicht, ob ich derzeit jemanden in alpines Gelände schicken würde. Jeder von uns will unbedingt helfen. Aber bei diesen Verhältnissen ist jede Suche, jede Rettungsaktion mit Lebensgefahr verbunden“, sagt Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung Oberösterreich. Durch die milderen Temperaturen habe sich die Lage zwar „minimal“ entspannt, „die weitere Entwicklung macht uns aber große Sorgen“. Mehr als ein Meter Neuschnee wird bis Sonntag im Gebirge erwartet. In Gosau habe es bereits mehrere spontane Entladungen gegeben. Die ganz großen Lawinen stehen aber noch aus. „Ich kann nur einmal mehr an die Tourengeher appellieren, dass sie Vorsicht walten lassen. Wenn es schon sein muss, dann sollten sie bitte nur im gesicherten Skigelände unterwegs sein“, sagt Preimesberger.

Sprengungen auf der Wurzeralm

Aber auch das wird in den kommenden Tagen nur schwer möglich sein. Schließlich mussten fünf große Skigebiete in Oberösterreich ihre Pisten und Lifte ganz oder teilweise sperren. Auf der geschlossenen Wurzeralm fanden gestern Lawinensprengungen statt, doch der starke Wind und die schlechte Sicht erschwerten die Arbeit. „Wir tun unser Möglichstes, aber ich will meine Mitarbeiter nicht in Gefahr bringen“, sagt Helmut Holzinger von den Wurzeralm-Bergbahnen. Weitere Sprengungen sind heute geplant.

Am Kasberg stürzten gestern kurz vor Mittag Bäume unter der Schneelast auf Stromleitungen. Die in den Liften festsitzenden Wintersportler konnten mittels Notstrom-Aggregaten sicher ins Tal gebracht werden. Heute soll der teilweise Betrieb wieder aufgenommen werden. „Auf dem Berg oben ist die Lawinengefahr nach wie vor zu groß, dort sperren wir nicht auf, denn die Sicherheit unserer Gäste geht in jedem Fall vor“, sagt Betriebsleiter Josef Schrey.

Auch auf dem Krippenstein war gestern an einen Liftbetrieb wegen drohender Lawinenabgänge nicht zu denken. In der Skiregion Dachstein-West waren nur die Lifte in Gosau und Russbach in Betrieb. Nur teilweisen Betrieb gab es gestern auch am Feuerkogel. Am Fuße des Berges bleibt die B145 zwischen Ebensee und Bad Ischl noch bis Ende der Woche gesperrt. Keine Einschränkungen gab es gestern in Hinterstoder und am Hochficht.

Dach stürzte unter Schnee ein

Wegen des nassen Schnees gab in Bad Goisern in der Nacht auf Montag ein Flachdach einer Tischlerei nach und stürzte ein. Verletzt wurde niemand.

Ab heute fällt der nächste Meter Schnee

Es war die Ruhe vor dem Sturm. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen öffnete der Himmel über Oberösterreich am gestrigen Montag nur verhalten seine Pforten. Für die fleißigen Mitarbeiter des Winterdienstes ein Tag zum Durchschnaufen. Doch bereits heute müssen sie sich erneut für eine anstrengende Woche rüsten.

"Bis Sonntag wird im Gebirge wieder ein Meter Neuschnee zusammenkommen. In den höher gelegenen Tälern sind es bis zu 50 Zentimeter", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Als Begleiter der heftigen Schneefälle fungiert erneut der starke Wind. Dieser wird heute, Dienstag, zumindest ins Flachland mildere Temperaturen wehen. Bei 0 bis 4 Grad regnet es vielerorts, die Schneefallgrenze steigt auf 700 Meter an. In der Nacht auf Mittwoch wird der Wind zum Sturm, bevor er langsam abflaut und die Kälte auch in den Zentralraum zurückkehrt. Wer sich nicht entscheiden kann, bekommt am Mittwoch bei 0 bis 2 Grad vorerst beides serviert: zuerst Regen, dann leichten Schneefall.

"Am Donnerstag wird es dann auch im Flachland wieder überall weiß", sagt Haslhofer. Was für die Linzer eine Einladung zum Schlittenfahren ist, kann in höheren Lagen zum Problem werden. "Die Räumdienste werden bald nicht mehr wissen, wo sie den Schnee ablagern sollen", sagt Haslhofer. Auch für Wintersportler ist der Neuschneezuwachs nur bedingt ein Grund zur Freude: "Die Lawinensituation wird weiterhin sehr kritisch bleiben", sagt Stefan Reinbacher vom Lawinenwarndienst Oberösterreich. An Stufe vier (große Gefahr) der fünfteiligen Skala werde sich "kaum etwas ändern". Für ihn seien die kommenden Tage "eher etwas für die Sauna".

Etwas ruhiger werden sich laut Meteorologe Haslhofer Freitag und Samstag gestalten. Der Schneefall höre zwar nicht auf, er werde aber langsam nachlassen. Entspannen können sich aber nur frisch gebaute Schneemänner: Ab Sonntag erwartet uns der nächste große Niederschlag. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.

