International gesuchter 45-Jähriger in Linz festgenommen

LINZ. Ein Rumäne, der per EU-Haftbefehl gesucht wird, ging der Polizei am Montag bei einer Verkehrskontrolle in Linz ins Netz.

(Symbolfoto) Bild: vowe

Ein Polizist erkannte den amtsbekannten 45-Jährigen Stadtteil Kleinmünchen und hielt ihn an. Weil der Mann, der unangemeldet in Linz wohnte, keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt verboten. Eine Anfrage bei Datenbanken der Polizei ergab, dass der Rumäne per internationalem Haftbefehl, ausgestellt vom Amtsgericht Nürnberg, gesucht wird. Er wird der Körperverletzung und Bedrohung beschuldigt. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht.

