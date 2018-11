Insgesamt vier Tote an einem Wochenende

LENGAU, UTZENAICH, SCHÖNAU/M. Vier Tote auf den oberösterreichischen Straßen an einem Wochenende ist ein trauriger Rekord in diesem Jahr.

Ein 28-Jähriger starb. Bild: fotokerschi.at

In Utzenaich war am Samstagabend eine 84-jährige Frau von einem Auto erfasst und getötet worden, als sie aus dem Fahrzeug eines Bekannten stieg. Die dunkel gekleidete Frau dürfte den Gegenverkehr übersehen haben, sie wurde vom Fahrzeug einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Schärding erfasst. Die Pensionistin starb an der Unfallstelle.

Ein weiteres Todesopfer forderte ein Unfall in Schönau/M. Ein 28-Jähriger war auf der Mühlviertler Almstraße in Richtung Bad Zell unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto auf das Straßenbankett, kam ins Schleudern und krachte nach 100 Metern gegen einen Baum. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

In Lengau wurde am Freitag ein Radfahrer (79) aus Lochen von einem 23-jährigen Innviertler übersehen. Der Pensionist starb. Der Alkotest beim Autofahrer ergab 2,2 Promille.

