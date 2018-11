Innviertlerin von Pkw erfasst und getötet

UTZENAICH. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Utzenaich (Bezirk Ried im Innkreis) ereignet.

Eine 84-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis stieg gegen 17.30 Uhr in der Ortschaft Weilbolden aus dem Fahrzeug eines Bekannten aus und wollte die Andorfer Landesstraße überqueren. Dabei dürfte sie das Auto einer 21-Jährigen übersehen haben.

Die Frau aus dem Bezirk Schärding konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die 84-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und auf eine Wiese geschleudert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Angehörige und Unfalllenkerin wurden durch das Rote Kreuz betreut. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ.

Dritter tödlicher Verkehrsunfall

Es war dies bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall an diesem Wochenende. In Lengau (Bezirk Braunau) war in der Nacht auf Samstag ein 79-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen, nachdem er von einem Auto gerammt worden war. Der 23-jährige Innviertler am Steuer des Pkws hatte mehr als zwei Promille intus - Details dazu hier.

Im Mühlviertel starb - wie berichtet - ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, als er am Freitagabend die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Mühlviertler-Almstraße abkam und gegen einen Baum prallte.

