Inlineskaterin von Traktor gestreift: Sturz

POLLING IM INNKREIS. Von einem Traktor ist am Dienstag eine Innlineskaterin gestreift worden. Daraufhin kam die 25-Jährige zu Sturz. In Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) erlitt ein Radfahrer (41) Kopfverletzungen, nachdem er von einem Pkw gestreift worden ist.

Unmittelbar nach dem Unfall gab die Frau gegenüber dem 46-jährigen Traktorlenker an, nicht zum Arzt zu gehen. Knapp 40 Minuten später suchte sie aber die Polizei auf. Wä Während der Schilderung des Unfalles bekam die 25-Jährige Kreislaufprobleme und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Ried gebracht und ambulant behandelt.

Das Unglück passierte gegen 18:20 Uhr auf dem Güterweg in Ornading: Der 46-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn war mit seinem Traktor samt angehängtem Schwadkreisel von Au kommend in Richtung B141 unterwegs, als die junge Frau gemeinsam mit einem 26-Jährigen Freund (beide aus dem Bezirk Braunau) mit Innlineskatern vor dem Traktor auf der Straße fuhr.

Als beide Skater den Traktor hinter ihnen bemerkten, fuhren sie hintereinander zum linken Fahrbahnrand und ließen die Skater "ausrollen", um den Traktor rechts vorbeifahren zu lassen.

Dabei passierte das Unglück: Der Traktor fuhr an der 25-Jährigen rechts vorbei, streifte sie aber mit dem Schild des Schwadkreisel am Gesäß. Nach dem Sturz kamen ihr der Traktorfahrer und der vorausfahrende 26-Jährige zu Hilfe.

Wenig später ereignete sich dann in Weißkirchen ein Unfall, bei dem ein Radfahrer von einem Pkw gestreift worden ist. Der 60-Jährige Autolenker aus Wels war auf der L563 Richtung Pucking unterwegs, als der Wagen etwa 300 Meter nach einem Kreisverkehr mit dem rechten Außenspiegel einen vermutlich in gleicher Fahrtrichtung fahrenden 41-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Wels-Land streifte.

Der 41-Jährige dürfte daraufhin rechts neben der Fahrbahn auf die Böschung gestürzt sein und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen. Er wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

