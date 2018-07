"Indiskutabel": Schimpfwütiger Schiedsrichter bekommt Rote Karte

SCHWAND. "Sch...-Ausländer, dummer Jugo": Beim Match zwischen Schwand und St. Pantaleon soll der "Unparteiische" Spieler unflätig beschimpft haben – Mannschaft trat geschlossen ab.

"Freundschaftsspiel": Diesmal gilt die Rote Karte dem Schiedsrichter selbst – er wurde bereits suspendiert. Bild: colourbox

Sowohl die Fußballer der Union Schwand als auch des USV Sankt Pantaleon bereiten sich derzeit intensiv auf den Saisonstart im Fußball-Unterhaus vor. Die beiden Teams aus dem Bezirk Braunau trafen sich am Samstag auf dem Sportplatz in Schwand zu einem Freundschaftsspiel. Von Freundschaft dürfte laut der Auswärtsmannschaft von St. Pantaleon aber von Beginn an nichts zu spüren gewesen sein.

Grund dafür: das Verhalten des Schiedsrichters, der von der Union Schwand als Heimverein gestellt wurde. Bei Testspielen ist diese Vorgehensweise nicht unüblich, bei Meisterschaftsbegegnungen wird der Referee vom Fußballverband bestellt.

Eskalation nach Halbzeitpause

Laut Schilderungen soll der Schiedsrichter beim Testspiel der beiden Braunauer Mannschaften bereits zu Beginn der Partie einen Nachwuchsspieler "Behinderter" und "dummer Junge" genannt haben. Wenige Minuten nach der Halbzeit dürfte die Situation schließlich eskaliert sein. Der Schiedsrichter soll einen Spieler von St. Pantaleon mit kroatischer Abstammung mit den Worten "Lern Deutsch, du Scheiß-Ausländer" und "dummer Jugo" rassistisch beschimpft haben. Die Spieler von St. Pantaleon setzten daraufhin geschlossen ein Zeichen gegen Rassismus und verließen den Platz. Daraufhin musste das Spiel abgebrochen werden. In den sozialen Netzwerken wurde die Mannschaft für dieses "Zeichen gegen Rassismus" gefeiert.

"Die Gangart des Schiedsrichters war indiskutabel. Ich stehe als Obmann des USV St. Pantaleon voll und ganz hinter der Entscheidung der Spieler, dass sie den Platz verlassen haben", sagt Harald Sacher auf OÖN-Anfrage. Der Sektionsleiter von Schwand habe sich umgehend entschuldigt. "Ich gebe Schwand als Verein hier keine Schuld. Dieser sehr bedauerliche Vorfall wird das gute Verhältnis der beiden Vereine zueinander nicht beeinträchtigen", so Sacher.

"Es tut uns leid"

Zerknirscht ist Andreas Gasteiger, Sektionsleiter der Union Schwand. "Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von solchen Äußerungen. Es tut uns sehr leid, was da passiert ist." Der Verein reagierte rasch: In einer kurzfristig einberufenen Sitzung wurde der Schiri gestern Nachmittag bereits suspendiert. Für die Reaktion von St. Pantaleon habe man vollstes Verständnis, so der Verein.

3 Fragen an ... Raphael Oberndorfinger

Geschäftsführer des Oberösterreichischen Fußballverbandes

1. Wie beurteilt der Fußballverband solche Vorkommnisse wie am Samstag in Schwand?

Das ist klipp und klar: Für Rassismus darf es weder in der Gesellschaft noch auf dem Fußballplatz Raum geben. Der Vorfall ist sehr bedauerlich.

2. Gab es in jüngerer Vergangenheit einen ähnlichen Vorfall, der Ihnen bekannt ist?

Ein ähnlicher Vorfall mit einem Schiedsrichter ist mir in den vergangenen Jahren zum Glück keiner in Erinnerung.

3. Wie wird der Verband mit diesem mutmaßlichen Vorfall umgehen?

Wir werden uns am Montag zusammensetzen und den Fall aufarbeiten. Sobald es eine offizielle Eingabe eines Vereins gibt, wird diese an das Disziplinarreferat der Schiedsrichter weitergeleitet. Dort werden die mutmaßlichen Vorfälle dann behandelt und – falls notwendig – auch sanktioniert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema