Im Schwimmbecken untergegangen: Sechsjähriger musste reanimiert werden

KREMSMÜNSTER. Unbemerkt von seiner Familie ist ein sechsjähriger Steyrer im Freibad Kremsmünster ins tiefe Becken gesprungen und dabei sofort untergegangen.

Das leblose Kind musste reanimiert werden. Bild: Matthias Lauber

Kurz vor 17:00 Uhr dürfte der Nichtschwimmer unbemerkt ins etwa 180 cm tiefe Becken gesprungen und dabei sofort untergegangen sein. Er wurde dort gegen 17:05 Uhr von einer Fünfjährigen entdeckt und kurz danach von deren Mutter aus dem Becken gezogen.

Gemeinsam mit anderen Badegästen wurde das leblose Kind am Beckenrand bis zum Eintreffen des Notarztes und der Rettung reanimiert. Der 6-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 in den Med Campus III nach Linz geflogen, wo er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema