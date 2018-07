Im Jahr 2020 erreicht Oberösterreich die 1,5-Millionen-Einwohner-Marke

LINZ. Zuwanderung und Kinder: Seit 2000 wuchs die Bevölkerung um 100.000 Personen.

Wir werden mehr: Exakt 1.473.576 Menschen lebten zu Jahresbeginn in Oberösterreich, ein Plus von 8500 Personen im Vergleich zu Anfang 2017. In den vergangenen 17 Jahren ist die Bevölkerung um mehr als 100.000 Menschen – 7,3 Prozent – gewachsen. Ungewöhnlich ist das nicht: Bundesweit betrug die Zunahme im gleichen Zeitraum 9,9 Prozent, in Wien gar mehr als ein Fünftel.

Und der Anstieg geht auch in Oberösterreich weiter: "Wir erwarten, dass wir bereits im Jahr 2020 die Marke von 1,5 Millionen Einwohner erreicht haben", sagt Werner Lenzelbauer, der Leiter der Abteilung Statistik des Landes.

Zu den Gewinnern gehören der Zentralraum sowie das Innviertel um Ried und Mattighofen. "An den nördlichen und südlichen Rändern des Landes dagegen wird die Bevölkerungszahl langfristig eher schrumpfen", sagt Lenzelbauer.

Das Wachstum seit dem Jahr 2000 ist zu 75 Prozent der Zuwanderung zu verdanken und zu einem Viertel der positiven Geburtenbilanz. Im Vorjahr wurden beispielsweise in Oberösterreich rund 15.400 Babys geboren, dem standen etwa 13.500 Sterbefälle gegenüber.

Die Zuwanderung ist zuletzt stark gesunken: Kamen 2015 rund 18.000 Personen aus dem Ausland nach Österreich, waren es im Vorjahr nur 7200. Das Jahr 2015, jenes der großen Flüchtlingsbewegung, habe eine Ausnahme dargestellt, sagt Lenzelbauer: "Wie sich die Zuwanderung entwickeln wird, ist schwer abzuschätzen, weil sie von unvorhersehbaren Ereignissen im Ausland abhängt."

Steigende Lebenserwartung

Relativ stabil sei dagegen der Geburtenüberschuss. "Der sollte bis 2030 anhalten. Ab dann erwarten wir, dass die Geburtenbilanz negativ ausfallen und das Bevölkerungswachstum nur noch durch Zuwanderung passieren wird", sagt der Statistiker. Ein Grund für den prognostizierten Rückgang ist der steigende Altersdurchschnitt. Der betrug im Jahr 1971 in Oberösterreich 33,9 Jahre, derzeit liegt er bei 41,8 Jahren. Wird die Bevölkerung älter, sinkt auch das sogenannte Mütterpotenzial. Apropos Alter: Die Lebenserwartung in Österreich liegt für Frauen derzeit bei 84,3 und für Männer bei 79,4 Jahren, ein Anstieg von von 5,3 bzw. 7,1 Jahren seit 1991.

"Nicht nur die Lebenserwartung ist in unserem Bundesland ungebrochen hoch, sondern auch die Lebensqualität", lobt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) seine Heimat. "Oberösterreich hat seinen Menschen viel zu bieten: eine vielfältige Landschaft, ein lebendiges Kulturleben, hohe soziale Standards und einen sehr erfolgreichen Wirtschaftsraum."

Hochzeiten, Senioren, Familien: Oberösterreich in Zahlen

Ja, ich will: Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 7886 Ehen geschlossen, um 2,8 Prozent mehr als 2016. Scheiden ließen sich 2522 Paare, was einen Anstieg von 7,5 Prozent bedeutet. Die Gesamtscheidungsrate liegt mit 38,3 Prozent aber unter dem bundesweiten Schnitt (41,0 Prozent).

Seit 2013 hat sich die Anzahl der Oberösterreicher über 95 Jahre um 80 Prozent erhöht: Im Vorjahr gehörten 2391 Personen in diese Altersgruppe, 81 Prozent davon sind weiblichen Geschlechts. Die Lebenserwartung der Frauen übersteigt jene der Männer derzeit um beinahe fünf Jahre.

Mit der Familiengründung lassen sich die Oberösterreicher immer länger Zeit. Im Jahr 1984 waren Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes durchschnittlich 23,9 Jahre alt. Seitdem ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Vorjahr lag das Durchschnittsalter bei 29,0 Jahren.

Zurückgegangen ist die Zahl der Einbürgerungen. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 1113 neue Staatsbürgerschaften verliehen, um 406 weniger als 2016. Die meisten entfielen auf Personen aus Ex-Jugoslawien (42 Prozent). Seit der Jahrtausendwende gab es 54.679 Einbürgerungen.

