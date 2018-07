Im Fenster eingeklemmte Katze gerettet

MARCHTRENK. Eine Katze, die in einem Fenster eines Wohnhauses eingeklemmt war, rettete die Feuerwehr am Donnerstag in der Früh in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land).

Bild: Lauber

Die Einsatzkräfte rückten kurz nach halb fünf am Morgen aus, um das Tier aus einer misslichen Lage zu retten - was auch rasch gelang. Die Feuerwehrleute nahmen die Katze vorerst in ihre Obhut, bis ein Tierarzt erreichbar war um sie zu versorgen.

