"Ich würde mir einfach mehr Ehrlichkeit wünschen"

LINZ. Ex-Miss-Austria Daniela Zivkov im OÖN-Interview über "Missen-Macher" Jörg Rigger und ihre Lehren aus dem Streit

Der öffentliche Streit hatte auch sein Gutes, sagt die Linzerin: "Ich habe gelernt, an mich zu glauben." Bild: VOLKER WEIHBOLD

Knapp sechs Wochen ist es her, dass "Missen-Macher" Jörg Rigger der Linzerin Daniela Zivkov überraschend den Miss-Austria-Titel entzogen hat. An ihrer Stelle ist nun die Zweitplatzierte zur Miss-World-Wahl nach China geflogen. Mit den OÖN sprach Zivkov über Enttäuschungen, ihre Lehren aus dem Streit und ihre Zukunft.

Sie waren rund einen Monat "Miss Austria", als Ihnen Jörg Rigger sagte, dass Sie Krone und Schärpe wieder abgeben müssen. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich hatte mit ihm immer ein gutes Verhältnis. Dass er mir dann aber bei einem Treffen plötzlich das zweiseitige Schreiben übergab, in dem es um angebliche Vertragsbrüche sowie die Titelaberkennung ging, konnte ich es nicht glauben. Ich wollte vorerst nichts dazu sagen, sonst hätte ich zu schreien begonnen.

Was kam dann?

Als die Sache am nächsten Tag publik wurde, habe ich total geweint. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob ich wirklich etwas falsch gemacht habe.

Haben Sie?

Nein, ich habe mich immer an alles gehalten.

Sehen Sie sich nach wie vor als Opfer des Rosenkrieges zwischen Jörg Rigger und seiner Ex-Frau, Nicole Kern? Sie hat ja die Lizenz der Miss Oberösterreich Corporation.

Ja, das ist eindeutig. Dafür gibt es ja viele Beweise, wie zum Beispiel das Kontaktverbot, das er mir zu Nicole (Kern, Anm.) auferlegen wollte. Es ist offensichtlich, dass er noch so eine Wut auf sie hat.

Verspüren auch Sie nach dem ganzen Trubel Wut?

Aus heutiger Sicht hätte mir in Hinblick auf die Publicity nichts Besseres passieren können. Aber es ist auch so, dass es in mir innerlich kocht, wenn ich seinen (Jörg Riggers, Anm.) Namen höre...

Warum?

Ich bin schon ziemlich sauer, dass wegen ihm nun die aktuelle Miss Austria und nicht ich an der Miss- World-Wahl teilnehmen darf. Denn eigentlich bin ja ich von der Jury gewählt worden.

Haben Sie Kontakt mit Izabela Ion, die nach Ihrer Titelaberkennung zum Zug kam?

Sie hat sich seither nicht mehr gemeldet. Ich bin von ihr ziemlich enttäuscht, wir waren gute Freundinnen. Daher habe ich ihr damals auch geschrieben, dass sie den Titel ruhig annehmen soll. Doch sie meinte, dass sie diesen ablehnen werde, weil die Vorgehensweise nicht in Ordnung gewesen sei. Und jetzt postet sie Fotos mit dem Pkw, der eigentlich mir zugestanden wäre, mit den Worten, dass sie sich diesen ‘verdient’ habe...

Schwingt da nicht auch etwas Neid mit?

Ja, natürlich! Ich frage mich, wieso bei ihr plötzlich alles so flott geht, etwa, warum sie das Missen-Auto schon bekommen hat, auf das ich bis zum Schluss gewartet habe. Aber ich wünsche niemandem etwas Schlechtes, ich möchte nur mehr Ehrlichkeit.

Gehen Sie trotzdem gestärkt aus der Situation hervor?

Auf jeden Fall. Ich habe viel gelernt, etwa sich zu motivieren, an sich zu glauben und dass das Gute immer zurückkommt.

Wie geht es nun mit Ihrer Karriere weiter?

Ich bin ja jetzt noch einmal zur Miss Oberösterreich gekürt worden. Danach, im September 2019, möchte ich endlich meine Ausbildung zur Berufsoffizierin starten.

