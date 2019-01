"Ich rate meinen Kameraden: Schaut’s den Opfern nicht direkt ins Gesicht"

BAD ZELL / FREISTADT. Ein Mann starb in Bad Zell bei einem Brand. Wenn jede Hilfe zu spät kommt, ist das für die Retter eine extrem belastende Situation. Zwei Feuerwehrmänner erzählen.

Der Einsatz in Bad Zell: Der Hausbesitzer konnte nicht gerettet werden. (kerschi.at) Bild:

Ein Brand eines Holzhauses in Bad Zell, bei dem der Besitzer am Mittwoch nur noch tot aus den Flammen geborgen werden konnte. Eine Beifahrerin, die wenige Stunden später an der Unfallstelle in Micheldorf starb, nachdem der Pkw von einem Zug erfasst worden war.

Wenn jede Hilfe zu spät kommt, kann dies für die herbeigeeilten Helfer von Feuerwehr und Rettung besonders belastend sein. "Wir machen alles freiwillig unter Einsatz unseres Lebens. Da kommt neben körperlichen Gefahren manchmal die psychische Komponente dazu", sagt Feuerwehrkommandant Harald Wagner. Der 41-Jährige leitete vorgestern den Brandeinsatz in Bad Zell, bei dem der 57-jährige Besitzer nur noch tot aus dem Hausinneren geborgen werden konnte.

Auswirkungen auf die Psyche

Wie können sich Rettungskräfte in diesen Ausnahmesituationen selbst schützen? Wagner, der seit mehr als 27 Jahren bei der Feuerwehr ist, sieht eine wichtige Maxime, die lautet: "Was ich nicht sehe, brauche ich auch nicht zu verarbeiten. Ich schaue nur das an, was ich sehen muss." Daher gelte es etwa auch, ein Opfer, für das jede Hilfe zu spät kam, rasch mit einer Decke zu verhüllen. "Ich rate meinen Feuerwehrkameraden: Schaut’s den Opfern nicht direkt ins Gesicht und auch nicht auf die Verletzungen, wenn es sich vermeiden lässt", sagt Wagner.

Nach belastenden Vorfällen sei es wichtig, später den Einsatz zu besprechen, um das Erlebte verarbeiten zu können.

Für Wagner ist es auch wichtig, die Kollegen darüber hinaus im Auge zu behalten: "Es kann sein, dass einer, der sonst bei keinem Dienst gefehlt hat, plötzlich nicht mehr kommt oder sehr verschlossen ist. Da schrillen die Alarmglocken." Um derartige Einschnitte abfedern zu können, gibt es im Landesfeuerwehrverband "SvE-Peers" ("Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen"). Zu diesen zählen etwa die erlebte Hilflosigkeit beim Einsatz, der Tod eines Kameraden oder auch, wenn der Helfer das Opfer persönlich gekannt hat. "Unsere Hilfe setzt eine vertrauensvolle Gesprächsbasis voraus", sagt Bezirkskoordinator Alois Kapplmüller. Seit nahezu vier Jahrzehnten Mitglied bei Feuerwehr und Rotem Kreuz, ist er Teil der Peer-Gruppen.

Verarbeitung in Peer-Gruppe

Werde die Hilfe zugelassen, sei dies schon der halbe Weg. Je früher diese erfolge, desto effektiver sei die Verarbeitung des Erlebten. Leitsatz: Kein Einsatz sollte vergessen, aber jeder belastende Einsatz "verarbeitet" werden. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Belastung nicht in den privaten Bereich schwappe und dort eventuell für das weitere Leben weitreichende Folgen verursache.

Harald Wagner weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, über das Erlebte zu reden. "Mir hilft das Gespräch mit den Kollegen, aber auch mit der Familie oder Nachbarn. Das nimmt den Druck. Auch, weil man dann von anderen hört, dass nicht mehr möglich war." Es sei gut zu wissen, an wen man sich im Ernstfall wenden könne.

Rückfälle und Selbstvorwürfe: Wenn Helfer Hilfe brauchen

Manchmal brauchen die Helfer selbst Hilfe – nach besonders erschütternden Einsätzen wie zuletzt in Bad Zell und Micheldorf. Deshalb gibt es beim Roten Kreuz seit 1999 das SvE-Team („Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen“). Anton Mayer (45) ist Koordinator von Linz-Stadt und Linz-Land. Gemeinsam mit seinem 20-köpfigen Team von erfahrenen Rotkreuz-Mitarbeitern nimmt er sich der Kollegen an, denen die Bilder eines belastenden Einsatzes nicht aus dem Kopf gehen, die unkontrollierbare „Flash backs“ haben oder von Selbstzweifeln geplagt werden: „Hätte ich nicht doch noch mehr tun können?“

„Dass man nach so einem Einsatz nachdenkt, ist normal, aber wenn einen die Bilder plötzlich in der Straßenbahn überfallen oder im Traum überkommen, ist das ein Alarmzeichen“, sagt Mayer. Dann können sich die Betroffenen an das SvE-Team wenden. „Wir sind geschulte Zuhörer, lassen sie erzählen und versuchen, sie durch Einfühlungsvermögen und Einbringen eigener Erfahrungen zu stärken“, sagt Mayer.

Zwei solcher „geschützten Gespräche“ werden angeboten. Zeigt sich keine Besserung, können die Betroffenen bei der Krisenhilfe OÖ professionelle Hilfe finden. „Sie zeigen oft Vermeidungsverhalten, ziehen sich zurück, leiden darunter, dass sie durch bestimmte Reize wieder in die belastende Situation zurückversetzt werden“, sagt Psychotherapeutin Monika Czamler. Besonders stark wirken Einsätze nach, bei denen Kinder oder Kollegen unter den Opfern sind. In der Therapie bewährt haben sich „Imaginationsübungen“. Dabei lernen sie, sich einen sicheren Ort vorzustellen, an den sie sich zurückziehen können, um von den belastenden Bildern loszukommen. (kri)



