"Ich habe mich seit langem wieder sicher gefühlt"

MITTERKIRCHEN. Nach der Heimkehr spricht Leo S. über Gefühle und die Zukunft – "Wünsche mir, von Amandas Eltern akzeptiert zu werden"

Der junge Mühlviertler bei seiner Ankunft am Flughafen Wien Bild: privat

"Am meisten habe ich mich auf mein Zuhause gefreut und auf meine Verwandten und Freunde", sagte Leo S. unmittelbar nach seiner Ankunft zuhause in Mitterkirchen im Bezirk Perg spürbar erleichtert.

Wie berichtet, konnte der 18-jährige Mühlviertler nach 87 Tagen in den USA am Freitag endlich nach Hause zurückkehren. Dem waren Wochen der Unsicherheit und des Bangens vorausgegangen: Leo S. war Ende Juli in Venice, Florida, festgenommen worden, nachdem er mit seiner damals 15-jährigen Internet-Freundin einvernehmlich Sex gehabt hatte. Erst Anfang Oktober konnten der junge Mühlviertler und seine Eltern aufatmen, als die Staatsanwaltschaft die Anklage hatte fallen lassen.

"Seelenverwandtschaft"

Endlich zuhause in Oberösterreich angekommen, habe er sich "seit langem wieder sicher gefühlt", sagt der 18-Jährige jetzt den OÖN. Dass er erneut von seiner US-Freundin Amanda, die er vor Monaten über das Internet kennengelernt und an jenem verhängnisvollen Tag das erste Mal persönlich getroffen hatte, getrennt ist, stimmt den jungen Mühlviertler nachdenklich. In den kommenden vier Monaten ist Leo S. jeglicher Kontakt zu der Medienschülerin untersagt. "Natürlich würde ich sie gerne bei mir haben", sagt er. Ihre gemeinsame Beziehung sei "etwas ganz Besonderes, eine Seelenverwandtschaft". Ob er je wieder einmal in die USA reisen werde, könne er derzeit nicht sagen.

Ob er Verständnis dafür habe, dass die Eltern seiner Freundin die Beziehung ablehnen und Amanda schützen wollen? Er habe sich bei seinem ersten Amerika-Besuch im vergangenen Sommer bei Amandas Eltern vorstellen wollen, antwortete Leo S. ausweichend auf die Frage. Dieses Treffen sei aber nicht zustande gekommen: "Leider wollten sie mich nicht kennenlernen."

Hätte er rückwirkend die Möglichkeit, etwas anders zu machen, würde er mit seiner Reise warten, bis Amanda 16 Jahre alt ist. Vor seinem Hinflug habe er von ihr eine Geburtsurkunde verlangt, laut dieser sei sie zum damaligen Zeitpunkt 16 Jahre alt gewesen, hatte Leos Vater Rudolf in einem OÖN-Interview gesagt.

Dass sein Fall derart Aufsehen weit über die Grenzen hinaus erregt, hätte er sich "nie gedacht", sagt der 18-Jährige. Und: "Es ist ein komisches Gefühl, so im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Es haben so viele Menschen mit mir mitgelitten und mitgefiebert, das hätte ich nie erwartet."

Trotz allem blickt der junge Mühlviertler hoffnungsfroh in die Zukunft. An erster Stelle stehe nun der Abschluss seiner Ausbildung zum IT-Techniker, dann die Suche nach einer Arbeitsstelle und das Sparen auf ein Auto. Aber auch an einer gemeinsamen Zukunft mit Amanda hält er fest: "Ich wünsche mir, von ihren Eltern akzeptiert zu werden, damit wir unsere Beziehung nicht mehr verstecken müssen." (rela/nieg)

