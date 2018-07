Hurra, die Gams: Ripperlschlemmen und Waffenradeln

EBENSEE. Gamsjaga-Tage in Ebensee: Spaß und Tracht sind Trumpf beim legendären Brauchtumsfest.

Der Spaß ist Trumpf beim Waffenradl-Rennen in Ebensee. Bild: Hörmandinger

Heute kommen sie so richtig auf Touren: die legendären Gamsjaga-Tage in Ebensee, zu der die OÖNachrichten und die Feuerwehrmusikkapelle Langwies herzlich einladen. Der Eintritt ist frei. Bereits gestern startete das beliebte Sommerfest im Salzkammergut mit der Einweihung des OÖN-Mostdipf-Ripperlzeltes. Am heutigen Samstag fällt endlich der Startschuss für die traditionelle "Gamstrophy", ein Fahrradwettbewerb, bei dem die Teilnehmer in feschem Trachtengewand in ihre bunt geschmückten Waffenräder treten und bei der der Gewinner längst feststeht: Die Gaudi ist großer Triumphator.

"Es ist gar nicht so einfach, heutzutage noch ein Waffenrad zu ergattern", sagt Anni Lichtenegger, die Organisatorin der Original Gamsjaga-Tage in Ebensee, zu denen die Gamstrophy einfach dazugehört. Teilnahmevoraussetzung ist ein Drahtesel aus der guten, alten Zeit. "Die Leute werden aber auf alten Dachböden oder auch auf eBay fündig." Die Räder werden liebevoll mit Blumen oder sogar mit ausgestopften Wildtieren geschmückt, dass die Teilnehmer den Parcours in Dirndln und Lederhosen bewältigen, versteht sich bei diesem Brauchtumsfest von selbst.

Bevor es um 12.30 Uhr für die Starter der Gamstrophy im Ebenseer Trauneck losgeht, wird um 11 Uhr im OÖN-Mostdipf-Ripperlzelt noch das schönste Waffenrad prämiert. Alle Teilnehmer erhalten dann ihre Startnummern, die zugleich Lose sind, aus denen dann am Abend der Sieger gezogen wird.

Mit Frühschoppen ins Finale

Auf den verschiedenen Stationen an der Strecke gilt es dann beim Armbrustschießen, Wasserspritzen oder auch beim Hammern auf dem Nagelstock Geschick zu beweisen. "Jeder nimmt einfach an jener Station teil, die ihm am meisten Spaß macht", sagt Anni Lichtenegger. Daher sollte sich auch der eine oder andere Einkehrschwung auf der Strecke ausgehen.

Ansonsten wartet auf die Gäste ein volles Rahmenprogramm mit viel Volksmusik aus dem Salzkammergut, einem Handwerksmarkt und Hubschrauberflügen. Morgen, Sonntag, geht’s mit dem RipperlFrühschoppen und einer Trachtenmodenschau ins Gamsjaga-Finale.

