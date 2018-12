Hunderte illegale Feuerwerkskörper an der Grenze sichergestellt

25 Autofahrer, die illegale Feuerwerkskörper importieren wollten, hat die Polizei an drei Grenzübergängen zwischen Tschechien und Oberösterreich erwischt.

Bild: LPD OÖ

Insgesamt 150 Packungen mit mehreren hundert illegalen Feuerwerkskörpern wie Böller und Raketen stellten die Beamten bei der Schwerpunktaktion am Wochenende sicher. Unter den erwischten Lenkern waren laut Polizei sämtliche Altersstufen vertreten. Zudem gab es 30 weitere Anzeigen, beispielsweise, weil Reisende keinen Pass bei sich hatten. Bis zu Silvester kündigte die Exekutive weitere Kontrollen an.

Jedes Jahr werden aus Tschechien Böller und Raketen importiert, die dort zwar legal, aber bei uns verboten sind. Immer wieder kommt es mit derartigen Feuerwerkskörpern zu Unfällen, zuletzt am Wochenende in Enns: Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein 18-Jähriger Niederösterreicher zündeten einige sogenannte „Dum-Bum-Knaller“. Einer davon explodierte in der Hand des 18-Jährigen. Der verletzte Bursch musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Bekannter, der neben ihm gestanden war, erlitt ein Knalltrauma.

Anfang Dezember detonierte bei einem Perchtenlauf in Lilienfeld (Niederösterreich) ein ebenfalls in Tschechien erworbener Böller in der Hand eines 16-Jährigen. Dem Jugendlichen wurden mehrere Finger abgerissen.

