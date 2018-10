Hund rettete "streunendem" Leguan in Seewalchen das Leben

SEEWALCHEN. Ein 60 Zentimeter langer Lenguan wurde am Dienstag auf einer Wiese in Seewalchen am Attersee von einem Hund aufgespürt.

Bild: AAP

Das Reptil war bereits in Kältestarre verfallen, so die Polizei.

Nachdem der Hund einer 67-jährigen Einheimischen den Leguan beim Gassi-Gehen entdeckt hatte, brachte ihn die Frau in ihren Heizraum. Jetzt erholt sich das Tier im Tierheim. Ob es entlaufen oder ausgesetzt wurde, ist unklar.

Leguane sind an warme Temperaturen gewöhnt. Das ideale Terrarium ist in mehrere Ebenen unterteilt und sollte vier Temperaturzonen haben – von etwa 25 Grad Celsius ganz unten bis zu 45 Grad Celsius im obersten Bereich. In der Natur sind Leguane am häufigsten in Amerika und Madagaskar anzutreffen. Sie haben einen langen Schwanz, kräftige Beine und kleine Schuppen auf der Haut. Kleine Arten werden nur zehn Zentimeter lang, große erreichen Längen von bis zu zwei Metern.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema