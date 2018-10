Hund fand Leguan auf Wiese in Seewalchen

SEEWALCHEN. Einen ungewöhnlichen Fund machte Labradorhündin "Milli" am Dienstag bei einem Spaziergang in Seewalchen am Attersee.

Der Leguan erholt sich jetzt im Tierheim. Bild: LPD Oberösterreich

Auf einer Wiese spürte die Hündin einen rund 60 Zentimeter langen Lenguan auf. Das Reptil war bereits in Kältestarre verfallen, so die Polizei. Wie der Leguan auf die Wiese unweit des Wohnhauses der Hundehalterin gekommen war, war laut Polizei noch unbekannt.

Die 67-jährige Einheimische brachte das Tier in ihren Heizraum. Es wurde im Laufe des Mittwochs in ein Tierheim gebracht. Noch ist nicht klar, ob das Kriechtier die Strapazen überleben wird.

Leguane sind an warme Temperaturen gewöhnt. Das ideale Terrarium ist in mehrere Ebenen unterteilt und sollte vier Temperaturzonen haben – von etwa 25 Grad Celsius ganz unten bis zu 45 Grad Celsius im obersten Bereich. In der Natur sind Leguane am häufigsten in Amerika und Madagaskar anzutreffen. Sie haben einen langen Schwanz, kräftige Beine und kleine Schuppen auf der Haut. Kleine Arten werden nur zehn Zentimeter lang, große erreichen Längen von bis zu zwei Metern.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema