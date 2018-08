Höhepunkt der Hitze steht uns erst bevor: So warm sind unsere Seen

LINZ/WIEN. Oberösterreich schwitzt: Die aktuelle Hitzewelle steuert am kommenden Donnerstag auf ihren Höhepunkt zu, bis zu 37 Grad sind möglich. Auch in den Badeseen kann man bei Wassertemperaturen von bis zu 29 Grad kaum mehr auf Erfrischung hoffen.

Der Sprung in Oberösterreichs Seen bietet kaum mehr Erfrischung. Bild: (Volker Weihbold)

Wer dieser Tage in Oberösterreichs Badeseen Abkühlung sucht, der wird es schwer haben: Verbreitet haben die Gewässer im Land mehr als 25 Grad, zum Teil kratzen die Temperaturen sogar schon an der 30 Grad Marke. So wurden im derzeit wärmsten Badesee Oberösterreichs, dem Holzöstersee in der Innviertler Gemeinde Franking, am Montagmorgen ganze 29 Grad gemessen.

Aber auch im Linzer Umland sind die Badetümpel nur um eine Spur kühler: Bei 28 Grad findet man weder im Pichlinger noch im Pleschinger See die große Abkühlung. Nicht einmal der Traunsee bietet mit bis zu 25 Grad im Solarbad Altmünster noch Erfrischung. Ein wenig kälter ist das Wasser immerhin am Südufer des Sees, dort wurden rund 22 Grad gemessen.

An allen Badeplätzen rund um den Attersee zeigen den Thermometer 25 Grad. Und bei 26 Grad plantscht man in den beiden Langbathseen bei Ebensee.

Etwas kühler wird es weiter oben: Der auf 933 Meter gelegene Gosausee am Fuße des Dachsteins ist derzeit mit erquicklichen 20 Grad einer der kühleren Seen auf unter 1000 Höhenmetern.

Temperaturen steigen weiter

Noch kein Ende der Hitzewelle ist kommende Woche laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vom Sonntag in Sicht. Temperaturen steigern sich im Verlauf sogar noch und es gibt erwartete Höchstwerte von bis zu 37 Grad am Donnerstag. Am Freitag steigt dann von Westen das Gewitter- und auch Unwetterpotenzial immer weiter an.

>>> Die Hitze hat auch ihre Schattenseiten: Schon drei Menschen starben in Oberösterreich bei Badeunfällen, zuletzt endete die Abkühlung in einem Bach in Gunskirchen für einen Welser tödlich, mehr dazu lesen Sie hier.

Zunächst gibt es am Montag jedoch Sonne und lockere Wolken. Ab Mittag bilden sich besonders im Bergland sowie im Süden einige stärkere Quellwolken. Dazu sind einzelne Gewitter vor allem entlang des Alpenhauptkammes sowie südlich davon zu erwarten. Der Wind weht abseits von Gewittern schwach bis mäßig aus variablen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 22 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 27 und 33 Grad.

Höhepunkt am Donnerstag

Der Dienstag beginnt verbreitet freundlich und oft scheint die Sonne. Während sich entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon schon ab der Mittagszeit hochschießende Quellwolken und mit ihnen auch Schauer und Gewitter bilden, bleibt es weiter im Norden noch länger sonnig und trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im östlichen Flachland zeitweise auch lebhaft, aus Ost bis Südwest. Nach Tiefsttemperaturen zwischen 15 und 23 Grad, steigen die Temperaturen tagsüber auf 28 bis 35 Grad.

Die Hitzewelle dauert auch am Mittwoch an. Die Luftschichtung wird aber stabiler, damit geht die Gewitterneigung etwas zurück. Allerdings sind über den Bergen lokale Wärmegewitter am Nachmittag weiterhin möglich. Sonst bleibt es aber meist sehr sonnig und heiß. Im östlichen Flachland und im Süden kommt mäßiger bis lebhafter Südwind auf, sonst ist es eher windschwach. Die Frühtemperaturen betragen 15 bis 23 Grad und steigen auf 29 bis 36 Grad.

Störungszone erreicht Österreich am Freitag

Hochdruckeinfluss und eine südwestliche Höhenströmung sorgen am Donnerstag verbreitet für sonniges und sehr heißes Wetter. Oft scheint den ganzen Tag die Sonne und nur im Bergland entstehen am Nachmittag ein paar Wärmegewitter. Erst abends steigt generell im Westen die Gewittergefahr deutlich an. In Föhnstrichen am Alpenhauptkamm und im Osten bläst lebhafter Südwind. Nach Frühtemperaturen zwischen 16 und 25 Grad werden 30 bis 37 Grad erwartet.

Eine Kaltfront erfasst den äußersten Westen am Freitag bereits in den Morgenstunden und bringt dichte Wolken und Regen. Im Tagesverlauf verlagert sich die Störungszone langsam ostwärts. Bis in den Nachmittag hinein ist es in der Osthälfte aber oft noch sonnig, im östlichen Flachland auch noch sehr heiß. Von Westen her steigt dann aber das Gewitter- und auch Unwetterpotenzial immer weiter an. Mit der Störungszone und in Zusammenhang mit Gewittern dreht der Wind auf West, dabei sind Sturmböen wahrscheinlich. Die Frühwerte von 15 bis 25 Grad werden von Höchstwerten von West nach Ost von 25 bis 36 Grad abgelöst.

Waldbrandgefahr steigt

Dass die aufgeheizte Luft den Böden extrem zugesetzt hat, davon wissen die Landwirte ein Klage-Lied zu singen. Dramatisch ist die Lage mittlerweile auch in den Wäldern, in denen trockenes Gehölz und dürre Wiesen rasch Feuer fangen können.

So ist etwa am Samstag in einer am Wolfgangsee gelegenen Steilwand ein Feuer ausgebrochen. In einer Höhe von rund 15 Metern über der Wasseroberfläche brannten Pflanzen und Holz auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern. Einsatzkräfte konnten den Brand unter anderem mit Hilfe zweier Feuerwehrboote vom See aus rasch löschen.

Im Bezirk Urfahr-Umgebung konnte die Feuerwehr am Samstag einen Waldbrand in letzter Minute verhindern. Auf ihrer Fahrt Richtung Zwettl an der Rodl begann das Auto einer 91-Jährigen plötzlich zu brennen. Sie konnte aus dem Wagen flüchten, vergaß aber die Handbremse anzuziehen, worauf der brennende Pkw in einen Wald rollte und noch rechtzeitig gelöscht werden konnte.

Der Wetterbericht als Video:

Mit der Dauer der Hitzewelle wird auch die Luftschichtung labiler. Am Sonntagnachmittag und -abend hatte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für weite Teile Oberösterreichs eine Warnung herausgegeben. Vielerorts kam es zu lokalen Gewittern, die Feuerwehr hatte aber keine Einsätze wegen Sturmschäden oder Überflutungen zu vermelden.

In der Landeshauptstadt Linz freute man sich bereits am frühen Nachmittag über den langersehnten Regen. Dadurch kühlte es recht rasch auf rund 24 Grad ab. Zur gleichen Zeit schwitzten die Gallspacher bei 33,4 Grad, in Bad Goisern kletterte das Quecksilber im Thermometer auf 33,3 Grad. Damit war es am Sonntag etwas kühler als am Tag davor: Am Samstag wurden in Enns 34,5 Grad gemessen - Details dazu hier.

Im Norden des Attersees und im Mühlviertel brauten sich am Sonntagnachmittag bereits erste Gewitter zusammen. Ein Hagelgewitter zog beispielsweise über Waldhausen im Strudengau im Bezirk Perg, wie dieses Facebook-Video zeigt:

35,6 Grad in Hohenau an der March

Zum dritten Mal infolge war Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) am Sonntag der Hitzepol in Österreich gewesen. 35,6 Grad Celsius wurden nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) dort gegen 17.00 Uhr gemessen. Auch die niedrigste Temperatur wurde in Niederösterreich verzeichnet: Am Hirschenkogel hatte es auf 1.318 Meter Seehöhe nur 23,1 Grad.

Die fünf Messstellen mit den höchsten Werten liegen fast zur Gänze in Niederösterreich: Bad Deutsch-Altenburg (34,9 Grad), Wolkersdorf (34,3) und Seibersdorf (34) folgen auf Hohenau, dann kommen mit Salzburg Freisaal und Andau im Burgenland zwei Messstellen aus den anderen Bundesländern, wo jeweils 33,9 Grad gemessen wurden. In Wien war es erneut Donaufeld, das mit 33,5 Grad den höchsten Wert erreichte.

Was die Nacht auf Sonntag betrifft, so war es für Wien Innere Stadt mit 23,4 Grad Celsius die dreizehnte Tropennacht, für Wien Hohe Warte (21,5 Grad) die achte. Die längste Serie an Tropennächten in Wien Innere Stadt war 17 Tage im Sommer 1994. Mit insgesamt 28 Messstellen mit Temperaturen mit 20 Grad und darüber gab es in der Nacht auf Sonntag fast doppelt so viele Orte mit einer Tropennacht als tags zuvor.

